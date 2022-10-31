Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

«Міністр» і шестеро бойовиків «ДНР»: зрадникам, які штурмували «Азовсталь», оголошено підозри

Надія Клочко
glavcom.ua
«Міністр» і шестеро бойовиків «ДНР»: зрадникам, які штурмували «Азовсталь», оголошено підозри
Російські окупанти захопили завод «Азовсталь» наприкінці травня
фото: Reuters

За даними слідства, підозрювані брали безпосередню участь у захопленні «Азовсталі»

Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило про підозру зрадникам України, які брали участь у захопленні металургійного комбінату «Азовсталь» у Маріуполі на Донеччині. Про це повідомляє пресслужба відомства.

«Співробітники ДБР повідомили про підозру так званому «міністру МВС ДНР» та шістьом учасникам оперативно-бойового тактичного формування «ДНР» «Каскад», – йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що російські найманці у травні 2022 року під керівництвом так званого «міністра» брали безпосередню участь у захопленні «Азовсталі». Разом із окупантами вони знищували підприємство, вбивали мирних громадян, які перебували у меткомбінаті, брали в полон українських військових.

«Досудове розслідування триває. Усі зрадники, які сьогодні воюють на боці окупантів проти власного народу, будуть викриті та притягнуті до відповідальності», – додали у ДБР.

Бойовикам повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України), а також у керівництві та участі у нападі на підприємство у складі непередбачених законами України воєнізованих формувань (ч. 2 та ч. 4 ст. 260 КК України). У разі затримання їх очікує довічне ув'язнення.

Нагадаємо, раніше працівники Державного бюро розслідувань повідомили підозру у державній зраді десятьом правоохоронцям з Вовчанська Харківської області. Слідство встановило, що після окупації регіону військами російської федерації, окремі правоохоронці вступили на службу до новостворених незаконних правоохоронних органів окупантів.

Також раніше Служба безпеки України та Державне бюро розслідувань затримали топпоплічницю рашистів у деокупованому Куп'янську, яка збирала для Росії «податки» з місцевого населення. 

Читайте також: Осінь у Маріуполі: нові фото зруйнованого міста
Теги: Маріуполь окупанти війна Донеччина Азовсталь ДБР

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Рівень смертності в Маріуполі зберігається надвисоким
Рашисти відкрили новий морг у Маріуполі: навіщо це окупантам (відео)
20 жовтня, 22:03
У загарбаному місті окупанти щосили знущаються з місцевого населення 
Орудує маніяк-убивця, розростається кладовище: як живе окупований Маріуполь (фото, відео)  
28 жовтня, 14:41
Окупанти переганяють танки через центр Маріуполя
Маріуполь: окупанти переганяють танки та виставляють блокпости
Вчора, 20:21

Події в Україні

У центрі Донецька пролунали вибухи (фото, відео) 
У центрі Донецька пролунали вибухи (фото, відео) 
Удар по Буковині: наслідки обстрілу відчує вся Україна
Удар по Буковині: наслідки обстрілу відчує вся Україна
«Міністр» і шестеро бойовиків «ДНР»: зрадникам, які штурмували «Азовсталь», оголошено підозри
«Міністр» і шестеро бойовиків «ДНР»: зрадникам, які штурмували «Азовсталь», оголошено підозри
Внаслідок обстрілу Черкащини є постраждалі: подробиці від ОВА
Внаслідок обстрілу Черкащини є постраждалі: подробиці від ОВА
Масований удар по інфраструктурі. Яка ситуація в регіонах зі світлом та водою (оновлюється)
Масований удар по інфраструктурі. Яка ситуація в регіонах зі світлом та водою (оновлюється)
Хмельницькі депутати забрали землю у двох релігійних громад УПЦ МП
Хмельницькі депутати забрали землю у двох релігійних громад УПЦ МП

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
64K
Хто зробив Володю фашистом. Філософ, на якого молиться Путін
22K
У Херсоні прогриміли вибухи
19K
Запуск ракет. В Україні масштабна повітряна тривога: мапа (оновлено)
17K
У Росії вибухнула «брудна бомба»: мільйонне місто тоне у фекаліях
14K
Бойкот РПЦ. На Київщині все село перейшло від Московського патріархату до ПЦУ
11K
31 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Новини

ЗСУ відбили 11 ворожих атак у трьох областях – Генштаб
Сьогодні, 07:30
Росія перекинула до Білорусі ще один ешелон техніки і «кадировців»
Вчора, 07:06
У російських лікарнях колапс через велику кількість поранених рашистів
29 жовтня, 07:31
На Донеччині ЗСУ знищили 300 окупантів, що готувались до атаки – Генштаб
29 жовтня, 07:11
Незалежність Калмикії та прогноз щодо зарплат українців. П'ять головних новин 28 жовтня
28 жовтня, 21:00
ЗСУ за добу уразили 25 районів зосередження окупантів – Генштаб
28 жовтня, 07:24

Прес-релізи

В Україні буде створено експертну групу з захисту, збереження та реставрації культурної спадщини
В Україні буде створено експертну групу з захисту, збереження та реставрації культурної спадщини
27 жовтня, 12:11
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту