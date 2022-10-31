«Міністр» і шестеро бойовиків «ДНР»: зрадникам, які штурмували «Азовсталь», оголошено підозри

За даними слідства, підозрювані брали безпосередню участь у захопленні «Азовсталі»

Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило про підозру зрадникам України, які брали участь у захопленні металургійного комбінату «Азовсталь» у Маріуполі на Донеччині. Про це повідомляє пресслужба відомства.

«Співробітники ДБР повідомили про підозру так званому «міністру МВС ДНР» та шістьом учасникам оперативно-бойового тактичного формування «ДНР» «Каскад», – йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що російські найманці у травні 2022 року під керівництвом так званого «міністра» брали безпосередню участь у захопленні «Азовсталі». Разом із окупантами вони знищували підприємство, вбивали мирних громадян, які перебували у меткомбінаті, брали в полон українських військових.

«Досудове розслідування триває. Усі зрадники, які сьогодні воюють на боці окупантів проти власного народу, будуть викриті та притягнуті до відповідальності», – додали у ДБР.

Бойовикам повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України), а також у керівництві та участі у нападі на підприємство у складі непередбачених законами України воєнізованих формувань (ч. 2 та ч. 4 ст. 260 КК України). У разі затримання їх очікує довічне ув'язнення.

Нагадаємо, раніше працівники Державного бюро розслідувань повідомили підозру у державній зраді десятьом правоохоронцям з Вовчанська Харківської області. Слідство встановило, що після окупації регіону військами російської федерації, окремі правоохоронці вступили на службу до новостворених незаконних правоохоронних органів окупантів.

Також раніше Служба безпеки України та Державне бюро розслідувань затримали топпоплічницю рашистів у деокупованому Куп'янську, яка збирала для Росії «податки» з місцевого населення.