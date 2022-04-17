У пропагандиста Соловйова заговорили про виведення військ з України

Денацифікація – справа самих українців, раптом зрозуміли росіяни

У російських пропагандистів змінилась риторика – замість погроз ядерними ударами, обговорюють виведення армії з України. Мовляв, військові своє завдання виконали. Так, у програмі одного з найодіозніших пропагандистів Путіна – Володимира Соловйова – один із гостей заявив, що денацифікація – справа самих українців, росіяни не можуть за них це робити.

«Ми що хочемо туди влізти в новий Афганістан, тільки ще гірше? Там населення більше, і воно просунутіше у плані поводження зі зброєю. Нам це не потрібно. Досить. Армія виконала завдання, нехай працюють дипломати, якісь інші структури та вирішують ці задачі», – прозвучало в ефірі.

Раніше на російському пропагандистському «Первом канале» учасники однієї з передач пригрозили громадянам Польщі ракетним ударом.

Нагадаємо, на російському телеканалі «Россия 1» учасники передачі пропагандиста Володимира Соловйова пригрозили країнам Євросоюзу ядерною війною.

Раніше в одній з телепередач «60 хвилин» російського телеканалу «Россия-1» її учасники обговорювали можливість нападу на країни Балтії. Про це свідчить відео, яке «гуляє» в Інтернеті. Орієнтовно, передача вийшла в ефірі у грудні 2021 року, або у січні 2022 року, тобто перед повномасштабною війною між Росією і Україною.