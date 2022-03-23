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    На російському ТБ погрожують полякам ракетним ударом (відео)

    Росіяни погрожують полякам ракетним ударом - На російському ТБ погрожують полякам ракетним ударом (відео)
    Росіяни погрожують полякам ракетним ударом
    Фото: скрін з відео

    Пропанандисти в РФ ледь не щоденно погрожують нападом на європейські країни

    На російському пропагандистському «Первом канале» учасники однієї з передач пригрозили громадянам Польщі ракетним ударом.

    Це вже не перша погрози нападу з боку Росії, які лунають в ефірах у пропагандистських медіа.

    Нагадаємо, на російському телеканалі «Россия 1» учасники передачі пропагандиста Володимира Соловйова пригрозили країнам Євросоюзу ядерною війною.

    Раніше в одній з телепередач «60 хвилин» російського телеканалу «Россия-1» її учасники обговорювали можливість нападу на країни Балтії. Про це свідчить відео, яке «гуляє» в Інтернеті. Орієнтовно, передача вийшла в ефірі у грудні 2021 року, або у січні 2022 року, тобто перед повномасштабною війною між Росією і Україною.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    На російському ТБ погрожують полякам ракетним ударом (відео)