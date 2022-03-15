Росія готується до атаки на країни НАТО? На ТБ обговорюють майбутній наступ (відео)

У Росії не приховують, що Україна тільки перший крок загарбницької війни

У Росії не приховують, що Україна тільки перший крок загарбницької війни

В одній з телепередач «60 хвилин» російського телеканалу «Россия-1» її учасники обговорювали можливість нападу на країни Балтії. Про це свідчить відео, яке «гуляє» в Інтернеті. Орієнтовно, передача вийшла в ефірі у грудні 2021 року, або у січні 2022 року, тобто перед повномасштабною війною між Росією і Україною.

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Так, на відео видно, як учасники передачі моделюють напад Росії на країни Балтії.

Нагадаємо, «60 хвилин» – це суспільно-політичне пропагандистське ток-шоу на каналі «Россия-1», яке ведуть Ольга Скабєєва і Євгеній Попов.

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