  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Росія готується до атаки на країни НАТО? На ТБ обговорюють майбутній наступ (відео)

    У Росії не приховують, що Україна тільки перший крок загарбницької війни - Росія готується до атаки на країни НАТО? На ТБ обговорюють майбутній наступ (відео)
    У Росії не приховують, що Україна тільки перший крок загарбницької війни
    Фото: Instagram

    У Росії не приховують, що Україна тільки перший крок загарбницької війни

    В одній з телепередач «60 хвилин» російського телеканалу «Россия-1» її учасники обговорювали можливість нападу на країни Балтії. Про це свідчить відео, яке «гуляє» в Інтернеті. Орієнтовно, передача вийшла в ефірі у грудні 2021 року, або у січні 2022 року, тобто перед повномасштабною війною між Росією і Україною.

    Переглянути цей допис в Instagram

    Допис, поширений Stand With Ukraine (@withukraine)

    Так, на відео видно, як учасники передачі моделюють напад Росії на країни Балтії.

    Нагадаємо, «60 хвилин» – це суспільно-політичне пропагандистське ток-шоу на каналі «Россия-1», яке ведуть Ольга Скабєєва і Євгеній Попов.

    Читайте також:
    Теги: телебачення пропаганда війна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Росія готується до атаки на країни НАТО? На ТБ обговорюють майбутній наступ (відео)