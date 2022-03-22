На російському ТБ знову погрожують нападом на НАТО. «Ви отримаєте ядерний удар»

На федеральному телебаченні РФ пролунали погрози нападу Росії на країни Європи

На російському телеканалі «Россия 1» учасники передачі пропагандиста Володимира Соловйова пригрозили країнам Євросоюзу ядерною війною. Зокрема, погрози пролунали на адресу Польщі, Німеччини і країн Балтії. Таким чином учасники передачі відреагували на ініціативу з Польщі щодо миротворчої місії НАТО в Україні.

Нагадаємо, це не перша погроза на російському ТБ країнам Євросоюзу і НАТО. Раніше в одній з телепередач «60 хвилин» російського телеканалу «Россия-1» її учасники обговорювали можливість нападу на країни Балтії. Про це свідчить відео, яке «гуляє» в Інтернеті. Орієнтовно, передача вийшла в ефірі у грудні 2021 року, або у січні 2022 року, тобто перед повномасштабною війною між Росією і Україною.