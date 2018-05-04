У Рівному застрелився 22-річний військовий

Солдат застрелився з автомата Калашникова

У одній з частин Рівненського гарнізону в п'ятницю, 4 травня, від вогнепального поранення, отриманого внаслідок необережного поводження зі зброєю, загинув військовий. Про це повідомляє прес-служба управління оперативного командування «Захід». «04 травня 2018 року в одній з частин Рівненського гарнізону військовослужбовець



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Солдат застрелився з автомата Калашникова

У одній з частин Рівненського гарнізону в п'ятницю, 4 травня, від вогнепального поранення, отриманого внаслідок необережного поводження зі зброєю, загинув військовий. Про це повідомляє прес-служба управління оперативного командування «Захід».

«04 травня 2018 року в одній з частин Рівненського гарнізону військовослужбовець військової служби за контрактом під час необережного поводження зі зброєю отримав вогнепальне поранення, несумісне з життям», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за відповідним фактом командуванням військової частини призначене службове розслідування, результати якого мають бути оприлюднені.

«Військовослужбовець характеризувався з позитивної сторони», – наголошується в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що у Києві двоє співробітників СБУ намагалися вчинити самогубство. Один з них, Сергій Ткаченко (1985 р.н.) вистрілив собі в голову з пістолета Макарова. Після спроби вчинити самогубство знаходився у лікарні, де згодом помер.