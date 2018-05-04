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    Події в Україні

    У Рівному застрелився 22-річний військовий

    Солдат застрелився з автомата Калашникова
    У одній з частин Рівненського гарнізону в п'ятницю, 4 травня, від вогнепального поранення, отриманого внаслідок необережного поводження зі зброєю, загинув військовий. Про це повідомляє прес-служба управління оперативного командування «Захід». «04 травня 2018 року в одній з частин Рівненського гарнізону військовослужбовець
    • Сьогодні, 17:17
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    Солдат застрелився з автомата Калашникова

    У одній з частин Рівненського гарнізону в п'ятницю, 4 травня, від вогнепального поранення, отриманого внаслідок необережного поводження зі зброєю, загинув військовий. Про це повідомляє прес-служба управління оперативного командування «Захід».

    «04 травня 2018 року в одній з частин Рівненського гарнізону військовослужбовець військової служби за контрактом під час необережного поводження зі зброєю отримав вогнепальне поранення, несумісне з життям», – йдеться в повідомленні.

    Зазначається, що за відповідним фактом командуванням військової частини призначене службове розслідування, результати якого мають бути оприлюднені.

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    «Військовослужбовець характеризувався з позитивної сторони», – наголошується в повідомленні.

    Раніше повідомлялося, що у Києві двоє співробітників СБУ намагалися вчинити самогубство. Один з них, Сергій Ткаченко  (1985 р.н.) вистрілив собі в голову з пістолета Макарова. Після спроби вчинити самогубство знаходився у лікарні, де згодом помер.

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