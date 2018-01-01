У Росії чергова істерика: в Україні почала діяти «нацистська поліція»

«Росія для «Національних дружин» України є простором, який потрібно завоювати і освоїти»

Російський інститут стратегічних досліджень, який надає аналітику і рекомендації для президента Володимира Путіна, Держдуми, Ради Федерації і Ради безпеки РФ, оприлюднив свою позицію щодо української організації «Національні дружини». На думку експерта РІСД Олега Неменського, «Національні дружини» можуть стати



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Фото: інстаграм-акаунт «Національних дружин» «Національні дружини» в Україні

«Росія для «Національних дружин» України є простором, який потрібно завоювати і освоїти»

Російський інститут стратегічних досліджень, який надає аналітику і рекомендації для президента Володимира Путіна, Держдуми, Ради Федерації і Ради безпеки РФ, оприлюднив свою позицію щодо української організації «Національні дружини».

На думку експерта РІСД Олега Неменського, «Національні дружини» можуть стати «справжньою нацистською поліцією, підміняючи собою звичайних силовиків, впливати на бізнес, а також чинити силовий вплив на демократичні інститути».

«Немає сумніву, що у цих «Національних дружин» є і політична мета, тому що перед партією «Національний корпус» Білецького стоїть завдання на майбутніх виборах пройти до парламенту. А ці дружини можуть здійснювати безпосередній тиск на виборчі комісії, власне, це фашистська доктрина прямої дії», - «б'є на сполох» російський політолог.

На його думку, «Національні дружини» - «це дійсно нацисти».

«На відміну від бандерівців, це дійсно нацисти. Вони засновують свої ідеї на працях нацистських мислителів, вони стурбовані побудовою білої імперії, білої Європи, у них расове мислення. У них інше ставлення до Росії. Вона для них - не Мордор, від якого треба усіма силами відгородитися, а навпаки - простір, який потрібно завоювати і освоїти», - говорить працівник інституту, засновником якого є Володимир Путін.

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