У селищі Ярова замайорів прапор України

Село Ярова знаходиться за 6 км від Святогірська та за 18 км на захід від Лиману

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Український прапор піднято у селищі Ярова на Донеччині. Про це повідомляють Telegram-канали.

Село Ярова знаходиться за 6 км від Святогірська (лівий берег Сіверського Дінця) та за 18 км на захід від Лиману, за який зараз йдуть бої.

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Раніше росіяни повідомили про втечу своїх військ із Лиману. Це означає, що зі Святогірська окупанти також або втекли, або потрапили до котла.

Нагадаємо, триває 208-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і далі зосереджує зусилля на спробах повної окупації Донецької області, організації оборони та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, проводить заходи щодо перегрупування своїх підрозділів на окремих напрямках, вводить резерви та не припиняє ведення повітряної розвідки.