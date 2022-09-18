Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Звільнення Вовчанська: як мешканці допомагають позбутися «русского міра» (відео)

Дар'я Самборська
glavcom.ua
Звільнення Вовчанська: як мешканці допомагають позбутися «русского міра» (відео)
фото з відкритих джерел

Збройні сили вже звільнили місто, але окупанти залишили після себе різний непотріб. Позбутися його допомагають мирні мешканці

Місто Вовчанськ на Харківщині, розташоване поблизу кордону з Росією, понад пів року було під російською окупацією. Після звільнення населеного пункту Збройними силами України місцеві жителі намагалися якомога швидше позбутися слідів присутності росіян. 

Так, один чоловік заліз на білборд та голіруч почав зривати із нього полотно із написом «Мы с Россией один народ», яке розмістили окупанти. Воїни Збройних сил спочатку підсадили українця, а потім допомогли йому прибрати цей зразок російської пропаганди. 

Коли справу було зроблено, військові підтримали чоловіка, коли він спускався на землю. Місцевий житель, вдячний Героям за звільнення міста, кинувся їх обіймати, а потім прокричав «Слава Збройним силам!». 

Як відомо, Вовчанськ, розташований біля кордону з Росією, на північ від Куп’янська, звільненого минулого тижня, був окупований на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Повідомлення про те, що російські військові залишають Вовчанськ, з’явилися 10 вересня.

Нагадаємо, раніше підозру від Служби безпеки отримав колишній голова Вовчанської територіальної громади на Харківщині, який в умовах воєнного часу перейшов на бік ворога.

Теги: ВСУ Харьковская область війна

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Очільник міста допомагав окупантам
Мер Вовчанська отримав підозру в держзраді
15 червня, 20:05
Кремль запустив чергову брехню про війну в Україні
«Вовчанськ взяли війська НАТО». Російські пропагандисти отримали нову методичку
12 вересня, 07:47
Прикордонники показали зачистку Вовчанська від загарбників (відео)
Прикордонники показали зачистку Вовчанська від загарбників (відео)
13 вересня, 09:48

Події в Україні

Стріляє в курей. Окупант розповів, чим насправді займається в Україні (аудіо) 
Стріляє в курей. Окупант розповів, чим насправді займається в Україні (аудіо) 
Окупанти масовано обстріляли Харківщину: є загиблі й поранені
Окупанти масовано обстріляли Харківщину: є загиблі й поранені
Оборона України. Ситуація в регіонах станом на ранок 18 вересня 
Оборона України. Ситуація в регіонах станом на ранок 18 вересня 
Майже 55 тисяч: Генштаб оприлюднив нові втрати ворога
Майже 55 тисяч: Генштаб оприлюднив нові втрати ворога
Британська розвідка відповіла, навіщо рашисти збільшили кількість ракетних ударів по Україні 
Британська розвідка відповіла, навіщо рашисти збільшили кількість ракетних ударів по Україні 
Звільнення Вовчанська: як мешканці допомагають позбутися «русского міра» (відео)
Звільнення Вовчанська: як мешканці допомагають позбутися «русского міра» (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
196K
Під час прощання з Єлизаветою ІІ трапився неприємний інцидент (відео)
152K
Ексглава МЗС Румунії закликав Україну віддати свої землі РФ та ще трьом країнам
121K
Розвідка США прогнозує зміну планів Путіна у війні проти України
105K
Терорист Гіркін в істериці: ЗСУ виграли війну
43K
Почекун Путін: мережа висміяла диктатора, на зустріч із яким «спізнювалися» президенти
27K
Американський дипломат пояснив, яке місце в історії забезпечив собі Путін

Новини

ЗСУ розбили резерви окупантів та відбили п’ять атак – Генштаб
Вчора, 07:05
П'ять новин 16 вересня, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
16 вересня, 21:18
«Нафтогаз» продає газ в зоні бойових за космічною ціною. Профільна асоціація зробила заяву
16 вересня, 13:41
Контрнаступ ЗСУ: Росія вивозить вантажівками гори трупів окупантів
16 вересня, 07:12
П'ять новин 15 вересня, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
15 вересня, 21:02
Сильні поділилися силою: Parimatch долучився до збору крові для військових
15 вересня, 12:54

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту