Звільнення Вовчанська: як мешканці допомагають позбутися «русского міра» (відео)

Збройні сили вже звільнили місто, але окупанти залишили після себе різний непотріб. Позбутися його допомагають мирні мешканці

Місто Вовчанськ на Харківщині, розташоване поблизу кордону з Росією, понад пів року було під російською окупацією. Після звільнення населеного пункту Збройними силами України місцеві жителі намагалися якомога швидше позбутися слідів присутності росіян.

Так, один чоловік заліз на білборд та голіруч почав зривати із нього полотно із написом «Мы с Россией один народ», яке розмістили окупанти. Воїни Збройних сил спочатку підсадили українця, а потім допомогли йому прибрати цей зразок російської пропаганди.

Коли справу було зроблено, військові підтримали чоловіка, коли він спускався на землю. Місцевий житель, вдячний Героям за звільнення міста, кинувся їх обіймати, а потім прокричав «Слава Збройним силам!».

Як відомо, Вовчанськ, розташований біля кордону з Росією, на північ від Куп’янська, звільненого минулого тижня, був окупований на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Повідомлення про те, що російські військові залишають Вовчанськ, з’явилися 10 вересня.

Нагадаємо, раніше підозру від Служби безпеки отримав колишній голова Вовчанської територіальної громади на Харківщині, який в умовах воєнного часу перейшов на бік ворога.