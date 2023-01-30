У Скадовську лунають вибухи, оголошена повітряна тривога
Про причини та наслідки вибухів офіційної інформації наразі не повідомлялося
Сьогодні зранку, 30 січня, у тимчасово окупованому Скадовську Херсонської області пролунали вибухи, в регіоні оголошено повітряну тривогу. Про це повідомляє «Суспільне».
Про причини та наслідки вибухів, які чули місцеві жителі, офіційної інформації наразі не повідомлялося. До закінчення загрози з повітря рекомендується залишатися в укриттях, або дотримуватися правила «двох стін».
Нагадаємо, триває 341-а доба повномасштабної війни Росії проти України. Підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Ямполівка, Роздолівка, Васюківка, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка, Курдюмівка та Озарянівка Донецької області.
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