У Раді зареєстрували законопроєкт про розпаювання державних земель



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Розпаювання підлягають сільськогосподарські і несільськогосподарські угіддя, що належать держпідприєству

Законопроєкт передбачає, зокрема, розпаювання землі під час приватизації або ліквідації держпідприємств

Депутати Верховної Ради України зареєстрували законопроєкт №3012-2, що передбачає розпаювання державних земель. Відповідний законопроєкт зареєстрували Микола Сольський, Олег Тарасов і Іван Чайківський.

Законопроєкт № 3012-2 передбачає розпаювання:

під час приватизації підприємств, установ, організацій або їх структурних підрозділів,

ліквідації підприємств, установ, організацій,

в разі прийняття органом виконавчої влади, до сфери управління якого належить державне сільськогосподарське підприємство, установа, організація, рішення про приватизацію її земель або земель її структурного підрозділу без приватизації або ліквідації такої юридичної особи.

Приватизації підлягають:

сільськогосподарські угіддя,

несільськогосподарські угіддя, що знаходяться в постійному користуванні сільськогосподарського підприємства, установи або організації, землі якого приватизуються, і на яких розташовані будівлі, споруди.

«Згідно з матеріалом, правовий механізм приватизації земель державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ, організацій визначено в статті 25 Земельного кодексу України досить неякісний, бо позбавляє зазначені юридичні особи практично всього земельного банку, що робить їх приватизацію абсолютно нецікавою для інвесторів. В результаті чого фактично знищуються перспективи збереження відповідної виробничої бази. Також існують значні проблеми із забезпеченням земельними ділянками учасниками бойових дій. Для вирішення зазначених проблем був розроблений даний законопроєкт», - вказується в пояснювальній записці до законопроекту №3012-2.

Як повідомлялося, в Україні під відкриття ринку землі активізувалися шахраї: як працює їхня схема.

Нагадаємо, 13 квітня голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (№ 2178-10).

28 квітня президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт №2178-10 про ринок землі. Документ набуде чинності з 1 липня 2021 року