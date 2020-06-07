Зеленський назвав кандидатів на пост міністра освіти. Серед них – ексрегіонал



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Претендент на посаду міністра освіти та науки Сергій Шкарлет (ліворуч) та ексглава Міносвіти Дмитро Табачник

На посаду міністра освіти і науки претендують чотири кандидати, один з яких – колишній член Партії регіонів

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що колишній член Партії регіонів Сергій Шкарлет є претендентом на посаду міністра освіти та науки.

Про це повідомляє Liga.net.

За словами Зеленського, на посаду міністра освіти і науки претендують чотири кандидати, один з яких – колишній член Партії регіонів, ректор Чернігівського технологічного університету Сергій Шкарлет.

Президент розповів, що зустрівся з ректорами українських вищих навчальних закладів і вони назвали йому три кандидатури: ректора Чернігівського технологічного університету Сергія Шкарлета, керівника апарату Офісу президента Олексія Дніпрова та депутата від «Слуги народу», главу комітету Ради з питань освіти Сергія Бабака.

Зеленський відзначив, що Шкарлет дійсно був членом Партії регіонів.

«Він сказав: ну слухай, тоді всіх вчителів заганяли в Партію регіонів. Він сам в 2013 році вийшов з партії, тому що внутрішньо людина була проти цього», – сказав Зеленський.

Президент зазначив, що партія «Слуга народу» підтримала б Бабака, але для цього «він повинен визначитися».

Він додав, що також розглядається кандидатура Олександри Антонюк.

«Олександра Антонюк, є кандидатура. Я вважаю, що вона дуже гарна, і могла б очолити саме напрямок науки. Вона може бути міністром», – сказав президент.

До слова, Зеленський також пояснив, чому Авакова не відправляють у відставку.