Зеленський назвав кандидатів на пост міністра освіти. Серед них – ексрегіонал
Претендент на посаду міністра освіти та науки Сергій Шкарлет (ліворуч) та ексглава Міносвіти Дмитро Табачник
На посаду міністра освіти і науки претендують чотири кандидати, один з яких – колишній член Партії регіонів
Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що колишній член Партії регіонів Сергій Шкарлет є претендентом на посаду міністра освіти та науки.
Про це повідомляє Liga.net.
За словами Зеленського, на посаду міністра освіти і науки претендують чотири кандидати, один з яких – колишній член Партії регіонів, ректор Чернігівського технологічного університету Сергій Шкарлет.
Президент розповів, що зустрівся з ректорами українських вищих навчальних закладів і вони назвали йому три кандидатури: ректора Чернігівського технологічного університету Сергія Шкарлета, керівника апарату Офісу президента Олексія Дніпрова та депутата від «Слуги народу», главу комітету Ради з питань освіти Сергія Бабака.
Зеленський відзначив, що Шкарлет дійсно був членом Партії регіонів.
«Він сказав: ну слухай, тоді всіх вчителів заганяли в Партію регіонів. Він сам в 2013 році вийшов з партії, тому що внутрішньо людина була проти цього», – сказав Зеленський.
Президент зазначив, що партія «Слуга народу» підтримала б Бабака, але для цього «він повинен визначитися».
Він додав, що також розглядається кандидатура Олександри Антонюк.
«Олександра Антонюк, є кандидатура. Я вважаю, що вона дуже гарна, і могла б очолити саме напрямок науки. Вона може бути міністром», – сказав президент.
До слова, Зеленський також пояснив, чому Авакова не відправляють у відставку.