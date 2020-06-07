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    Зеленський назвав кандидатів на пост міністра освіти. Серед них – ексрегіонал

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    <p>Претендент на посаду міністра освіти та науки Сергій Шкарлет (ліворуч) та ексглава Міносвіти Дмитро Табачник</p> - Зеленський назвав кандидатів на пост міністра освіти. Серед них – ексрегіонал

    Претендент на посаду міністра освіти та науки Сергій Шкарлет (ліворуч) та ексглава Міносвіти Дмитро Табачник

    На посаду міністра освіти і науки претендують чотири кандидати, один з яких – колишній член Партії регіонів

    Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що колишній член Партії регіонів Сергій Шкарлет є претендентом на посаду міністра освіти та науки.

    Про це повідомляє Liga.net.

    За словами Зеленського, на посаду міністра освіти і науки претендують чотири кандидати, один з яких – колишній член Партії регіонів, ректор Чернігівського технологічного університету Сергій Шкарлет.

    Президент розповів, що зустрівся з ректорами українських вищих навчальних закладів і вони назвали йому три кандидатури: ректора Чернігівського технологічного університету Сергія Шкарлета, керівника апарату Офісу президента Олексія Дніпрова та депутата від «Слуги народу», главу комітету Ради з питань освіти Сергія Бабака.

    Зеленський відзначив, що Шкарлет дійсно був членом Партії регіонів.

    «Він сказав: ну слухай, тоді всіх вчителів заганяли в Партію регіонів. Він сам в 2013 році вийшов з партії, тому що внутрішньо людина була проти цього», – сказав Зеленський.

    Президент зазначив, що партія «Слуга народу» підтримала б Бабака, але для цього «він повинен визначитися».

    Він додав, що також розглядається кандидатура Олександри Антонюк.

    «Олександра Антонюк, є кандидатура. Я вважаю, що вона дуже гарна, і могла б очолити саме напрямок науки. Вона може бути міністром», – сказав президент.

    До слова, Зеленський також пояснив, чому Авакова не відправляють у відставку.

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