У Сумах авто збило людей на літньому майданчику кафе (відео)

Одну жінку підім'яло під авто, через що вона отримала травми рук і живота

Три людини отримали травми, одну жінку госпіталізували

У Сумах легковий автомобіль в’їхав на літній майданчик кафе – три людини отримали травми. Про це повідомляє ТСН

Зазначається, що машина була припаркована за кілька метрів від кафе, однак раптово проскочила через бордюр і протаранила столик на літньому майданчику, де сиділи люди.

«Стіл опинився під машиною. З-під авто діставали стілець, жінка встигла відскочити. Якби не встигла – невідомо, що було б», – заявила свідок події Наталія Воськобойникова.

Ще одна жінка не встигла відскочити, і її підім'яло під авто, через що вона отримала травми рук і живота. Її госпіталізували.

Своєю чергою, 55-річний водій машини заявив, що машина стояла з включеною передачею, але коли він її завів, то авто різко вилетіло на літній майданчик кафе.

До слова, на Печерську вантажівка без гальм знесла три автомобілі (фото, відео).