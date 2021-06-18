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    У Сумах авто збило людей на літньому майданчику кафе (відео)

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    Одну жінку підім'яло під авто, через що вона отримала травми рук і живота - У Сумах авто збило людей на літньому майданчику кафе (відео)

    Одну жінку підім'яло під авто, через що вона отримала травми рук і живота

    Скріншот з відео ТСН

    Три людини отримали травми, одну жінку госпіталізували

    У Сумах легковий автомобіль в’їхав на літній майданчик кафе – три людини отримали травми. Про це повідомляє ТСН

    Зазначається, що машина була припаркована за кілька метрів від кафе, однак раптово проскочила через бордюр і протаранила столик на літньому майданчику, де сиділи люди.

    «Стіл опинився під машиною. З-під авто діставали стілець, жінка встигла відскочити. Якби не встигла – невідомо, що було б», – заявила свідок події Наталія Воськобойникова.

    Ще одна жінка не встигла відскочити, і її підім'яло під авто, через що вона отримала травми рук і живота. Її госпіталізували.

    Своєю чергою, 55-річний водій машини заявив, що машина стояла з включеною передачею, але коли він її завів, то авто різко вилетіло на літній майданчик кафе.

    До слова, на Печерську вантажівка без гальм знесла три автомобілі (фото, відео).

    Теги: ДТП Суми водій автомобіль
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    У Сумах авто збило людей на літньому майданчику кафе (відео)