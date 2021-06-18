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    На Рівненщині пішохода вбило колесо, що відлетіло від вантажівки

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    У Рівненській області від вантажівки під час руху відлетіло колесо та вбило 30-річного пішохода - На Рівненщині пішохода вбило колесо, що відлетіло від вантажівки
    У Рівненській області від вантажівки під час руху відлетіло колесо та вбило 30-річного пішохода
    Фото з відкритих джерел

    Потерпілий помер в лікарні

    У місті Березне Рівненської області колесо, яке відлетіло від вантажного автомобіля під час руху, наскочило на пішохода – чоловік помер. Про це у Фейсбуці повідомляє Рівненський обласний центр екстреної медичної допомоги.

    «17 червня о 16:34 на лінію 103 надійшов виклик про те, що у Березному потребує допомоги чоловік. Відомо, що під час руху від вантажівки відлетіло колесо, яке потрапило на пішохода», – йдеться в повідомленні.

    Бригада екстренної медичної допомоги під час огляду постраждалого встановила попередній діагноз: травматична ампутація правої руки на рівні нижньої третини плеча.

    Зазначається, що потерпілому надали необхідну медичну допомогу та госпіталізували до Березнівської центральної районної лікарні.

    «Станом на 19-ту годину стало відомо, що потерпілий помер в лікарні», – констатували медики.

    Як повідомлялося, 14 червня на вулиці Івашкевича в Оболонському районі Києва сталася ДТП за участі пасажирського автобуса та вантажівки. В результаті автопригоди було заблоковано рух тролейбусів.

    Нагадаємо, 9 червня вранці на проспекті Науки в Києві сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода. У напрямку вул. Саперно-Слобідської зіткнулися два пасажирських автобуси і вантажний автомобіль Mercedes. Не обійшлося без потерпілих. Медики забрали до лікарні пасажира автобуса №220. За попередніми даними чоловік отримав травми голови.

    Як повідомлялося, щоб зменшити аварійність, патрульна поліція вибрала ділянки з рекордними кількостями ДТП в Києві і відмітила їх на карті навігатора Waze.

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    Теги: ДТП вантажівки скандал автомобіль Рівненщина чоловік час
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    На Рівненщині пішохода вбило колесо, що відлетіло від вантажівки