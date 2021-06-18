На Рівненщині пішохода вбило колесо, що відлетіло від вантажівки

У Рівненській області від вантажівки під час руху відлетіло колесо та вбило 30-річного пішохода

Потерпілий помер в лікарні

У місті Березне Рівненської області колесо, яке відлетіло від вантажного автомобіля під час руху, наскочило на пішохода – чоловік помер. Про це у Фейсбуці повідомляє Рівненський обласний центр екстреної медичної допомоги.

«17 червня о 16:34 на лінію 103 надійшов виклик про те, що у Березному потребує допомоги чоловік. Відомо, що під час руху від вантажівки відлетіло колесо, яке потрапило на пішохода», – йдеться в повідомленні.

Бригада екстренної медичної допомоги під час огляду постраждалого встановила попередній діагноз: травматична ампутація правої руки на рівні нижньої третини плеча.

Зазначається, що потерпілому надали необхідну медичну допомогу та госпіталізували до Березнівської центральної районної лікарні.

«Станом на 19-ту годину стало відомо, що потерпілий помер в лікарні», – констатували медики.

Як повідомлялося, 14 червня на вулиці Івашкевича в Оболонському районі Києва сталася ДТП за участі пасажирського автобуса та вантажівки. В результаті автопригоди було заблоковано рух тролейбусів.

Нагадаємо, 9 червня вранці на проспекті Науки в Києві сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода. У напрямку вул. Саперно-Слобідської зіткнулися два пасажирських автобуси і вантажний автомобіль Mercedes. Не обійшлося без потерпілих. Медики забрали до лікарні пасажира автобуса №220. За попередніми даними чоловік отримав травми голови.

Як повідомлялося, щоб зменшити аварійність, патрульна поліція вибрала ділянки з рекордними кількостями ДТП в Києві і відмітила їх на карті навігатора Waze.



