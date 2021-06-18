На трасі Київ-Одеса мікроавтобус протаранив автівку, є потерпілі (фото)

Травми отримала пасажирка легкового автомобіля

17 червня на автодорозі Київ-Одеса трапилась дорожньо-транспортна пригода з потерпілими. Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області.

Так, близько 15 години на повороті до села Круглик зіткнулися мікроавтобус Mercedes-Benz та легковий автомобіль Ford Fiesta.

Попередньо, 51-річний водій мікроавтобуса не дочекався, коли 25-річний водій легкового авто закінчить маневр, та здійснив зіткнення. Надалі всі обставини цієї ДТП з’ясують слідчі.

Внаслідок автопригоди 44-річна пасажирка легкового автомобіля отримала ушкодження, її шпиталізували медики.

Як повідомлялося, 17 червня на вулиці Багатирській на виїзді з Києва сталася незвична пригода. На парковці біля магазину Novus універсал Renault Megane на європейських номерах частково опинився в кюветі. Причому під час пригоди в машині нікого не було. Скоріш за все, водій пішов до супермаркету та забув поставити автомобіль на ручне гальмо.

Того ж дня в Печерському районі Києва вантажівка МАЗ, у якої відмовили гальма, протаранила три автомобілі.