У Сумах рятувальники витягли з річки корову, яка провалилася під лід (відео)

Тварину обв’язали спеціальними мотузками і дістали з води

У Сумах рятувальникам довелося виручати корову – тварина провалилася під кригу. Трапилося це на вулиці Виноградній, повідомляє Головне управління ДСНС області.

Зі слів власника, під час вигулу одна із корів зайшовши на замерзлу водойму та опинилася у воді. Рятувальники, що прибули за викликом, використовуючи спеціальні мотузки обв’язали худобу.

Співробітники ДСНС разом із місцевими спочатку витягнули корову на берег, а потім допомогли їй вибратись крутим схилом на безпечну ділянку.

Завдяки вчасно наданій допомозі худоба не постраждала. Власник корови подякував рятувальникам за оперативність.

Аби врятувати тварину, знадобилися 5 чоловік особового складу та 2 одиниці спеціальної техніки Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Раніше рятувальники нагадали українцям про правила безпеки, яких треба дотримуватись у зимовий період. Адже останнім часом почастішали нещасні випадки на водоймах. Так, днями на Дніпропетровщині двоє дітей провалилися у воду під час прогулянки на замерзлій затоці. Їх витягли на берег перехожі. А на Прикарпатті мало не тонув рибалка. В обох цих випадках громадянам пощастило, що поряд були ті, хто побачив і почув, що необхідна допомога.

Рятувальники звертаються до громадян утриматись від виходу на тонкий лід та дотримуватись правил безпечної поведінки у зимовий період.

За даними МВС, тільки у 2021 році провалившись під лід загинуло 63 особи.