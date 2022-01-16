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    Події в Україні

    У Сумах рятувальники витягли з річки корову, яка провалилася під лід (відео)

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    Рятувати тварину надзвичайникам допомагали місцеві мешканці - У Сумах рятувальники витягли з річки корову, яка провалилася під лід (відео)
    Рятувати тварину надзвичайникам допомагали місцеві мешканці
    фото: скріншот із відео

    Тварину обв’язали спеціальними мотузками і дістали з води

    У Сумах рятувальникам довелося виручати корову – тварина провалилася під кригу. Трапилося це на вулиці Виноградній, повідомляє Головне управління ДСНС області.

    Зі слів власника, під час вигулу одна із корів зайшовши на замерзлу водойму та опинилася у воді. Рятувальники, що прибули за викликом, використовуючи спеціальні мотузки обв’язали худобу.

    Співробітники ДСНС разом із місцевими спочатку витягнули корову на берег, а потім допомогли їй вибратись крутим схилом на безпечну ділянку.

    Завдяки вчасно наданій допомозі худоба не постраждала. Власник корови подякував рятувальникам за оперативність.

    Аби врятувати тварину, знадобилися 5 чоловік особового складу та 2 одиниці спеціальної техніки Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

    Раніше рятувальники нагадали українцям про правила безпеки, яких треба дотримуватись у зимовий період. Адже останнім часом почастішали нещасні випадки на водоймах. Так, днями на Дніпропетровщині двоє дітей провалилися у воду під час прогулянки на замерзлій затоці. Їх витягли на берег перехожі. А на Прикарпатті мало не тонув рибалка. В обох цих випадках громадянам пощастило, що поряд були ті, хто побачив і почув, що необхідна допомога.

    Рятувальники звертаються до громадян утриматись від виходу на тонкий лід та дотримуватись правил безпечної поведінки у зимовий період.

    За даними МВС, тільки у 2021 році провалившись під лід загинуло 63 особи.

    Теги: МВС ДСНС рятувальники чоловік правила безпеки час
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    У Сумах рятувальники витягли з річки корову, яка провалилася під лід (відео)