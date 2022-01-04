  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Антон Геращенко
рус
    Думки вголос

    Смертельна крига. Рятувальники благають бути обачними

    • Антон Геращенко

      Заступник очільника МВС 

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Крига на водоймах зараз надто тонка, тож українцям треба бути обережними - Смертельна крига. Рятувальники благають бути обачними
    Крига на водоймах зараз надто тонка, тож українцям треба бути обережними
    фото: скріншот із відео

    Тільки у 2021 році провалившись під лід загинуло 63 особи

    Мовою оригіналу

    Стоит ли мимолётное удовольствие покататься на коньках по тонкому льду – риска лишиться жизни навсегда?

    На видео момент спасения 31-летней женщины, которая решила покататься на коньках на озере Тельбин, которое в Днепровском районе Киева.

    Ей очень повезло, что, когда она провалилась под лёд, прохожие вызвали спасителей и ее жизнь была спасена.

    Только в 2021 году провалившись под лёд погибло 63 человека.

    На днях погибли двое деток в Херсонской области, которые пошли гулять по тонкому льду. Их тела нашли на глубине всего 1,5 метра на расстоянии 7 метров от берега.

    В ледяной воде, если никто не придёт на помощь, человек может погибнуть за 15-20 минут.

    Уважаемые родители, Вы в ответе за жизнь Ваших детей!

    Разъясняйте своим детям насколько опасны прогулки по тонкому льду!

    За 2020 год на водоемах погибли – 1201 человек.


    Читайте також:

    Джерело: блог Антона Геращенко

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: рятувальники родители погибли
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Олена Яхно
    Олена Яхно

    Журналіст

    Борислав Береза
    Борислав Береза

    Народний депутат 8 скликання

    Андрій Іллєнко
    Андрій Іллєнко

    Народний депутат України 7, 8 скликань

    Володимир В`ятрович
    Володимир В`ятрович

    Народний депутат

    Оксана Забужко
    Оксана Забужко

    Українська поетеса, письменниця, літературознавець, публіцист

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Смертельна крига. Рятувальники благають бути обачними