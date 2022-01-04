Смертельна крига. Рятувальники благають бути обачними
Тільки у 2021 році провалившись під лід загинуло 63 особи
Мовою оригіналу
Стоит ли мимолётное удовольствие покататься на коньках по тонкому льду – риска лишиться жизни навсегда?
На видео момент спасения 31-летней женщины, которая решила покататься на коньках на озере Тельбин, которое в Днепровском районе Киева.
Ей очень повезло, что, когда она провалилась под лёд, прохожие вызвали спасителей и ее жизнь была спасена.
Только в 2021 году провалившись под лёд погибло 63 человека.
На днях погибли двое деток в Херсонской области, которые пошли гулять по тонкому льду. Их тела нашли на глубине всего 1,5 метра на расстоянии 7 метров от берега.
В ледяной воде, если никто не придёт на помощь, человек может погибнуть за 15-20 минут.
Уважаемые родители, Вы в ответе за жизнь Ваших детей!
Разъясняйте своим детям насколько опасны прогулки по тонкому льду!
За 2020 год на водоемах погибли – 1201 человек.
Читайте також:
Джерело: блог Антона Геращенко