Смертельна крига. Рятувальники благають бути обачними

Тільки у 2021 році провалившись під лід загинуло 63 особи

Мовою оригіналу

Стоит ли мимолётное удовольствие покататься на коньках по тонкому льду – риска лишиться жизни навсегда?

На видео момент спасения 31-летней женщины, которая решила покататься на коньках на озере Тельбин, которое в Днепровском районе Киева.

Ей очень повезло, что, когда она провалилась под лёд, прохожие вызвали спасителей и ее жизнь была спасена.

Только в 2021 году провалившись под лёд погибло 63 человека.

На днях погибли двое деток в Херсонской области, которые пошли гулять по тонкому льду. Их тела нашли на глубине всего 1,5 метра на расстоянии 7 метров от берега.

В ледяной воде, если никто не придёт на помощь, человек может погибнуть за 15-20 минут.

Уважаемые родители, Вы в ответе за жизнь Ваших детей!

Разъясняйте своим детям насколько опасны прогулки по тонкому льду!

За 2020 год на водоемах погибли – 1201 человек.



Читайте також:

Джерело: блог Антона Геращенко

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.