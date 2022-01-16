Поліція відкрила справу через загибель туристки під час сходження на Говерлу

Справу кваліфікували як нещасний випадок

Правоохоронці зайнялися трагічною загибеллю туристки з Одеської області під час сходження на Говерлу. Справу кваліфікували як нещасний випадок. Про це повідомляє пресслужба поліції Івано-Франківської області.

«15 січня о 13:40 на лінію «102« надійшло повідомлення від рятувальників, що на синьому маршруті при сходженні на Говерлу три людини зрушили в обрив. Виїздом на місце події слідчо-оперативної групи встановлено, що внаслідок падіння 57-жінка загинула, а 32-річна жінка та 34-річний чоловік травмувалися. Всі вони жителі Одеської області. Після падіння 32 - річна жінка змогла зателефонувати рятувальникам і повідомити про те, що трапилося», - йдеться в повідомленні.

Відзначається що проведення пошуково-рятувальних робіт було ускладнене складними погодними умовами та сильним поривчастим вітром. Правоохоронці оглянули тіло загиблої та не виявили слідів насильницької смерті.

За даним фактом відкрито провадження за частиною 1 статті 115 «Умисне вбивство» Кримінального кодексу України з позначкою «нещасний випадок».