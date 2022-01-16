  1. Головна
  2. Країна
  3. Кримінал
рус
    Кримінал

    Поліція відкрила справу через загибель туристки під час сходження на Говерлу

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Поліція відкрила справу через загибель туристки - Поліція відкрила справу через загибель туристки під час сходження на Говерлу
    Поліція відкрила справу через загибель туристки
    фото: ДСНС України

    Справу кваліфікували як нещасний випадок

    Правоохоронці зайнялися трагічною загибеллю туристки з Одеської області під час сходження на Говерлу. Справу кваліфікували як нещасний випадок. Про це повідомляє пресслужба поліції Івано-Франківської області.

    «15 січня о 13:40 на лінію «102« надійшло повідомлення від рятувальників, що на синьому маршруті при сходженні на Говерлу три людини зрушили в обрив. Виїздом на місце події слідчо-оперативної групи встановлено, що внаслідок падіння 57-жінка загинула, а 32-річна жінка та 34-річний чоловік травмувалися. Всі вони жителі Одеської області. Після падіння 32 - річна жінка змогла зателефонувати рятувальникам і повідомити про те, що трапилося», - йдеться в повідомленні.

    Відзначається що проведення пошуково-рятувальних робіт було ускладнене складними погодними умовами та сильним поривчастим вітром. Правоохоронці оглянули тіло загиблої та не виявили слідів насильницької смерті.

    За даним фактом відкрито провадження за частиною 1 статті 115 «Умисне вбивство» Кримінального кодексу України з позначкою «нещасний випадок».

    Теги: жінка чоловік час
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Поліція відкрила справу через загибель туристки під час сходження на Говерлу