Небезпечна крига: двоє дітей та рибалка ледь не потонули на водоймах

Двох хлопчиків витягли перехожі, що випадково опинилися поруч, а на Прикарпатті з-під льоду витягли рибалку

На Дніпропетровщині двоє дітей провалилися у воду під час прогулянки на замерзлій затоці. Їх витягли на берег перехожі. А на Прикарпатті мало не тонув рибалка. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

«Дивом вдалося уникнути лиха днями на Дніпропетровщині. Так, у Саксаганському районі міста Кривий Ріг на затоці річки Саксагань під час прогулянки льодом на відстані 4 м від берега провалилися у воду двоє дітей 2009 та 2010 років народження. Хлопчиків витягли з води на берег чотирнадцятирічний підліток та випадковий перехожий», – йдеться у повідомленні.

Постраждалих у задовільному стані. Їх направили до дитячої міської лікарні.

Водночас, за даними ДСНС, на Прикарпатті ледь не загинув рибалка. Чоловік провалився під лід на міському озері у Снятині Коломийського району. Його врятували місцеві жителі, котрі прибігли на крики.

Рятувальники попереджають – прогулянки на крихкому льоду замерзлих водойм небезпечні для життя.

Гуляти по замерзлих водоймах заради забави або риболовлі дуже небезпечно. Тож у ДСНС закликають пам'ятати про наступні правила:

виходити на лід можна лише за стійкої морозної погоди;

забороняється виходити на лід, товщина та міцність якого вам невідомі;

переходити водойми потрібно у спеціально позначених та обладнаних для цього місцях;

забороняється спускатися на лижах із крутого берега на неперевірений на міцність та товщину лід;

забороняється збиратися на льоду великими групами в одному місці.

Не можна виходити на лід:

на місці з'єднання річок;

у разі швидкого перебігу річки у цьому місці;

за наявності вмерзлих у кригу дощок, палиць та інших предметів;

у разі різного фарбування льоду;

при сильному перепаді температури та потепління.

За даними МВС, тільки у 2021 році провалившись під лід загинуло 63 особи.