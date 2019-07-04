На Рівненщині вандал провів «декомунізацію» монумента радянським воїнам (фото)



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Зловмисник червоною фарбою закреслив російськомовний напис на меморіалі в Костополі

Правоохоронці встановили, що до правопорушення причетний 46-річний житель села Корчів'я

Правоохоронці затримали підозрюваного в пошкодженні у Костополі Рівненської області монумента радянським воїнам.

Про це повідомляють Українські Новини з посиланням на інформацію представника Головного управління Національної поліції у Рівненській області.

Зазначається, що зловмисник червоною фарбою закреслив російськомовний напис «Слава вам, хоробрі, слава, безсмертні, пам'ять про вас не помре ніколи». Незакресленим він залишив лише одне з слів «Слава», написавши поруч «Україні!». Таким чином утворився напис «Слава Україні!»

Вандал також змінив на меморіалі дату початку Великої Вітчизняної війни (1941 рік) на дату початку Другої світової війни - 1939 рік.

Проведеними розшуковими заходами правоохоронці встановили, що до правопорушення причетний 46-річний житель села Корчів'я Костопільського району на Рівненщині.

Нагадаємо, у Харкові невідомі залили червоною фарбою пам'ятний знак, встановлений на честь загиблих воїнів УПА.