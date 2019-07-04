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    На Рівненщині вандал провів «декомунізацію» монумента радянським воїнам (фото)

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    <p>Зловмисник червоною фарбою закреслив російськомовний напис на меморіалі в Костополі</p> - На Рівненщині вандал провів «декомунізацію» монумента радянським воїнам (фото)

    Зловмисник червоною фарбою закреслив російськомовний напис на меморіалі в Костополі

    Правоохоронці встановили, що до правопорушення причетний 46-річний житель села Корчів'я

    Правоохоронці затримали підозрюваного в пошкодженні у Костополі Рівненської області монумента радянським воїнам.

    Про це повідомляють Українські Новини з посиланням на інформацію представника Головного управління Національної поліції у Рівненській області.

    Зазначається, що зловмисник червоною фарбою закреслив російськомовний напис «Слава вам, хоробрі, слава, безсмертні, пам'ять про вас не помре ніколи». Незакресленим він залишив лише одне з слів «Слава», написавши поруч «Україні!». Таким чином утворився напис «Слава Україні!»

    Вандал також змінив на меморіалі дату початку Великої Вітчизняної війни (1941 рік) на дату початку Другої світової війни - 1939 рік.

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    На Рівненщині вандал провів «декомунізацію» монумента радянським воїнам (фото)
    На Рівненщині вандал провів «декомунізацію» монумента радянським воїнам (фото)
    На Рівненщині вандал провів «декомунізацію» монумента радянським воїнам (фото)

    Проведеними розшуковими заходами правоохоронці встановили, що до правопорушення причетний 46-річний житель села Корчів'я Костопільського району на Рівненщині.

    Нагадаємо, у Харкові невідомі залили червоною фарбою пам'ятний знак, встановлений на честь загиблих воїнів УПА.

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    кримінал вандалізм Рівненщина поліція
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