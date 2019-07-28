У Харкові вандали облили червоною фарбою пам’ятник воїнам УПА



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Слідчими відкрито кримінальне провадження, що передбачає ув'язнення терміном до п'яти років

Пам'ятник воїнам УПА розташований у Київському районі Харкова у парку Молодіжний

У Харкові поліція шукає вандалів, які залили червоною фарбою пам’ятник воїнам Української повстанської армії.

Про це повідомляє ГУ Нацполіції у Харківській області.

«Поліцейські встановлюють осіб, які залили фарбою пам’ятник у Київському районі Харкова. Інформація про подію у Молодіжному парку надійшла до поліції 28 липня о 08:22», - зазначається у повідомленні.

На місце виїжджала слідчо-оперативна група Київського відділу поліції. Поліцейські встановили, що правопорушники залили червоною фарбою пам’ятний знак, встановлений на честь загиблих воїнів УПА.

Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання згідно з санкцією статті передбачає до 5 років обмеження волі.

Працівниками поліції вживаються заходи щодо встановлення осіб правопорушників та їх місцезнаходження.