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    Суспільство

    У Харкові вандали облили червоною фарбою пам’ятник воїнам УПА

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    Слідчими відкрито кримінальне провадження, що передбачає ув'язнення терміном до п'яти років - У Харкові вандали облили червоною фарбою пам’ятник воїнам УПА
    Слідчими відкрито кримінальне провадження, що передбачає ув'язнення терміном до п'яти років

    Пам'ятник воїнам УПА розташований у Київському районі Харкова у парку Молодіжний

    У Харкові поліція шукає вандалів, які залили червоною фарбою пам’ятник воїнам Української повстанської армії.

    Про це повідомляє ГУ Нацполіції у Харківській області.

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    «Поліцейські встановлюють осіб, які залили фарбою пам’ятник у Київському районі Харкова. Інформація про подію у Молодіжному парку надійшла до поліції 28 липня о 08:22», - зазначається у повідомленні.

    На місце виїжджала слідчо-оперативна група Київського відділу поліції. Поліцейські встановили, що правопорушники залили червоною фарбою пам’ятний знак, встановлений на честь загиблих воїнів УПА.

    Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання згідно з санкцією статті передбачає до 5 років обмеження волі.

    Працівниками поліції вживаються заходи щодо встановлення осіб правопорушників та їх місцезнаходження.

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