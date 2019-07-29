Тріснуті скляні перила на «мосту Кличка» замінять



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На мосту тріснуло бокове скло Фото: Інформатор

Скло, яке знімуть, відправлять на експертизу, щоб встановити причини його пошкодження

Пошкоджений скляний елемент перильних огороджень пішохідно-велосипедного мосту у Києві, який з’єднує парки «Володимирська гірка» і «Хрещатий», замінять за два дні.

Про це повідомили у пресслужбі КМДА з посиланням на інформацію комунального підприємства «Інженерний центр».

Як зазначається, демонтаж та заміну скляного елементу планують здійснити у середу, 31 липня. Скло, яке знімуть, відправлять на експертизу, щоб встановити причини його пошкодження.

«Також спеціалісти вивчають відео з камер спостереження, щоб з’ясувати, чи не було здійснено акту вандалізму», - підкреслили в КМДА.

Раніше ЗМІ повідомили, що 29 липня пішохідно-велосипедний міст між аркою Дружби народів і парком «Володимирська гірка» отримав чергове пошкодження. Цього разу тріснуло бокове скло, яке служило захистом і страховкою після перил.

Нагадаємо, у День Києва, 26 травня, на новому пішохідно-велосипедному мосту між аркою Дружби народів і парком «Володимирська гірка», який відкрили напередодні ввечері в подарунок киянам, тріснуло скло на одному з оглядових майданчиків.

Мер Віталій Кличко назвав основну версію пошкодження скла на підлозі пішохідного мосту. На його думку – це акт вандалізму.

16 червня на новий скляний пішохідно-велосипедний міст заїхав автомобіль. Співробітники правоохоронних органів встановили власника Mercedes.

Після цього перед «мостом Кличка» встановили шлагбауми і ще 4 додаткові камери відеоспостереження.