У Тростянці вандали пошкодили бювет у парку
Місцева влада просить допомогти знайти винних
У ніч на 22 липня у Тростянці на Вінниччині в парковій зоні вандали пошкодили бювет.
На сторінці селищної ради у Facebook йдеться про те, що це матиме для селища негативні наслідки, оскільки за ніч витекли тонни води.
Тростянецька селищна рада просить у соцмережах за винагороду повідомити про осіб, що вчинили акт вандалізму, за телефоном 2-24-85.
«На часі ведеться пошук з камер відеоспостереження. Про вчинення правопорушення подано заяву до Тростянецького відділення поліції», - повідомляє селищна рада.
Джерело: naparise.com