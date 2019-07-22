У Тростянці вандали пошкодили бювет у парку



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Місцева влада просить допомогти знайти винних

У ніч на 22 липня у Тростянці на Вінниччині в парковій зоні вандали пошкодили бювет.

На сторінці селищної ради у Facebook йдеться про те, що це матиме для селища негативні наслідки, оскільки за ніч витекли тонни води.

Тростянецька селищна рада просить у соцмережах за винагороду повідомити про осіб, що вчинили акт вандалізму, за телефоном 2-24-85.

«На часі ведеться пошук з камер відеоспостереження. Про вчинення правопорушення подано заяву до Тростянецького відділення поліції», - повідомляє селищна рада.

Джерело: naparise.com