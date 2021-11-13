Без електрики і цигарок: як живуть мігранти у таборі біля польського кордону (фото)
Люди розбивають намети прямо біля стіни з колючого дроту
Журналісти PavlovskyNews, Андрій Павловський та Олександр Черненко, дісталися табору біженців на кордоні між Білоруссю та Польщею. Про це ідеться у Telegram-каналі видання.
Журналісти, зокрема, повідомляють, що зараз там перебуває близько 2 тис. мігрантів, більшість із яких хоче потрапити до Німеччини чи Великобританії. З гілок та дерев вони споруджують собі тимчасове житло. Воду та продукти їм привозять. Багато сімей з дітьми та військових з автоматами, що чергують по периметру.
«Однією з головних проблем мігранти називають відсутність електроенергії та цигарок. Люди розбивають намети прямо біля стіни з колючого дроту. Вже за нею стоять польські військові, вздовж кордону вони їздять «Хаммерами», – зауважує видання.
Також повідомляється, що у таборі біженців поганий інтернет.
Напередодні білоруські силовики намагалися зруйнувати тимчасову огорожу на польському кордоні.
Раніше польська поліція знайшла на кордоні з Білоруссю тіло молодого сирійця. Як відомо, на початку липня Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь більше не стримуватиме нелегальних мігрантів до країн Євросоюзу, бо через санкції «у нас на це немає ні грошей, ні сил». Для боротьби з потоками мігрантів Литва, Латвія та Польща вирішили будувати паркани на кордоні з Білоруссю. 8 листопада ситуація загострилася. Тоді в мережі з'явились відео, як велика колона мігрантів прийшла на нейтральну територію поряд із пунктом пропуску «Брузги» на білорусько-польському кордоні. За інформацією Держприкордонкомітету, їхня кількість перевищила дві тисячі осіб. У МЗС Польщі заявили, що білоруська влада хоче довести ситуацію на кордоні до жертв. У свою чергу, міністр-координатор спецслужб Польщі Станіслав Жарін написав про підготовку масового штурму. Глава польського військового відомства Маріуш Блащак повідомив, що на кордоні чергують понад 12 тисяч військових. Не дійшовши 300 метрів до прикордонного переходу, мігранти звернули до лісу та розбили там табір. Вони намагалися штурмувати кордон. Наразі на білорусько-польському кордоні, за різними оцінками, перебуває від 3 до 5 тис. мігрантів. Прессекретар уряду Польщі Петро Мюллер заявив, що країна може повністю закрити кордони з Білоруссю, якщо ситуація з мігрантами посилюватиметься. Також близько 100 мігрантів із Білорусі перейшли на територію Польщі. Біженці прорвалися через колючий дріт і перебувають біля огорожі.
Раніше польська поліція знайшла на кордоні з Білоруссю тіло молодого сирійця.
Як відомо, на початку липня Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь більше не стримуватиме нелегальних мігрантів до країн Євросоюзу, бо через санкції «у нас на це немає ні грошей, ні сил». Для боротьби з потоками мігрантів Литва, Латвія та Польща вирішили будувати паркани на кордоні з Білоруссю.
8 листопада ситуація загострилася. Тоді в мережі з'явились відео, як велика колона мігрантів прийшла на нейтральну територію поряд із пунктом пропуску «Брузги» на білорусько-польському кордоні. За інформацією Держприкордонкомітету, їхня кількість перевищила дві тисячі осіб.
У МЗС Польщі заявили, що білоруська влада хоче довести ситуацію на кордоні до жертв. У свою чергу, міністр-координатор спецслужб Польщі Станіслав Жарін написав про підготовку масового штурму. Глава польського військового відомства Маріуш Блащак повідомив, що на кордоні чергують понад 12 тисяч військових.
Не дійшовши 300 метрів до прикордонного переходу, мігранти звернули до лісу та розбили там табір. Вони намагалися штурмувати кордон. Наразі на білорусько-польському кордоні, за різними оцінками, перебуває від 3 до 5 тис. мігрантів. Прессекретар уряду Польщі Петро Мюллер заявив, що країна може повністю закрити кордони з Білоруссю, якщо ситуація з мігрантами посилюватиметься.
Також близько 100 мігрантів із Білорусі перейшли на територію Польщі. Біженці прорвалися через колючий дріт і перебувають біля огорожі.