Без електрики і цигарок: як живуть мігранти у таборі біля польського кордону (фото)

За даними журналістів, у таборі перебувають близько двох тисяч мігрантів

Люди розбивають намети прямо біля стіни з колючого дроту

Журналісти PavlovskyNews, Андрій Павловський та Олександр Черненко, дісталися табору біженців на кордоні між Білоруссю та Польщею. Про це ідеться у Telegram-каналі видання.

Журналісти, зокрема, повідомляють, що зараз там перебуває близько 2 тис. мігрантів, більшість із яких хоче потрапити до Німеччини чи Великобританії. З гілок та дерев вони споруджують собі тимчасове житло. Воду та продукти їм привозять. Багато сімей з дітьми та військових з автоматами, що чергують по периметру.

«Однією з головних проблем мігранти називають відсутність електроенергії та цигарок. Люди розбивають намети прямо біля стіни з колючого дроту. Вже за нею стоять польські військові, вздовж кордону вони їздять «Хаммерами», – зауважує видання.

Також повідомляється, що у таборі біженців поганий інтернет.

Напередодні білоруські силовики намагалися зруйнувати тимчасову огорожу на польському кордоні.