У Луцьку бабця виходить на вулицю через вікно, бо кодовий замок на дверях під'їзду «від Сатани»

Після того, як сусіди встановили кодовий замок, бабуся знайшла альтернативу

Старенька упевнена, що кодовий замок на дверях «від Сатани»

У Луцьку бабуся, яка мешкає на проспекті Відродження, щоранку виходить з дому через вікно. Для цього вона використовує драбину. Жінка не покидає дім у традиційний спосіб, через двері під’їзду, бо там стоїть кодовий замок. Старенька ж переконана, що цей пристрій – «від Сатани». Про це повідомляє сайт луцьких новин «Конкурент».

За інформацією видання, кодовий замок мешканці будинку на проспекті Відродження встановили вже давно, відтоді бабуся знайшла альтернативу вхідним дверям – вікно власної кухні. Щоранку старенька вилазить за допомогою драбини, щоб відвідати церкву. Драбину ж опісля ховає до підвалу будинку.

Раніше повідомлялося, що у Луцьку планують встановити пам’ятник присвячений десяти заповідям Божим.

Тим часом, у Празі відремонтують унікальний український храм. Дерев’яний храм св. Михаїла в Празі, який згорів минулого року, відновлять, але слідство в справі про пожежу, призупинено.

Поліції не вдалося знайти винуватця пожежі, яка минулого року знищила дерев'яну православну церкву Святого Михаїла в Кінських садах, тому вона призупинила розслідування, яке може відновити, якщо з’явиться нова інформація.



