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    У Луцьку бабця виходить на вулицю через вікно, бо кодовий замок на дверях під'їзду «від Сатани»

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    Після того, як сусіди встановили кодовий замок, бабуся знайшла альтернативу - У Луцьку бабця виходить на вулицю через вікно, бо кодовий замок на дверях під'їзду «від Сатани»
    Після того, як сусіди встановили кодовий замок, бабуся знайшла альтернативу
    фото: konkurent.ua

    Старенька упевнена, що кодовий замок на дверях «від Сатани»

    У Луцьку бабуся, яка мешкає на проспекті Відродження, щоранку виходить з дому через вікно. Для цього вона використовує драбину. Жінка не покидає дім у традиційний спосіб, через двері під’їзду, бо там стоїть кодовий замок. Старенька ж переконана, що цей пристрій – «від Сатани». Про це повідомляє сайт луцьких новин «Конкурент».

    За інформацією видання, кодовий замок мешканці будинку на проспекті Відродження встановили вже давно, відтоді бабуся знайшла альтернативу вхідним дверям – вікно власної кухні. Щоранку старенька вилазить за допомогою драбини, щоб відвідати церкву. Драбину ж опісля ховає до підвалу будинку.

    Раніше повідомлялося, що у Луцьку планують встановити пам’ятник присвячений десяти заповідям Божим.

    Тим часом, у Празі відремонтують унікальний український храм. Дерев’яний храм св. Михаїла в Празі, який згорів минулого року, відновлять, але слідство в справі про пожежу, призупинено.

    Поліції не вдалося знайти винуватця пожежі, яка минулого року знищила дерев'яну православну церкву Святого Михаїла в Кінських садах, тому вона призупинила розслідування, яке може відновити, якщо з’явиться нова інформація.


    Теги: релігія розслідування жінка памятник
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    У Луцьку бабця виходить на вулицю через вікно, бо кодовий замок на дверях під'їзду «від Сатани»