Білоруські силовики намагалися уночі прорвати польський кордон

Польські прикордонники стверджують, що білоруська сторона видала мігрантам сльозогінний газ

Уночі білоруські силовики намагалися зруйнувати тимчасову огорожу на польському кордоні, повідомляє Прикордонна служба Польщі.

Як пише відомство, солдати виривали стовпчики та розривали дріт за допомогою службового автомобіля. Польські служби були засліплені лазерними променями та стробоскопом.

Nieopodal ok.100-os.grupa migrantów oczekiwała na możliwość nielegalnego przekroczenia granicy. Białorusini wyposażyli cudzoziemców w gaz łzawiący, który został użyty w kierunku polskich służb. Tej oraz kolejnym próbom nielegalnego przekroczenia gr. zapobiegliśmy pic.twitter.com/aUq2WLbv0T — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 13, 2021

Поруч у цей час чекали близько 100 мігрантів, вони хотіли нелегально перетнути кордон. Польські прикордонники стверджують, що білоруська сторона видала мігрантам сльозогінний газ, який застосовували проти польських служб.

Загалом учора було зафіксовано 219 спроб незаконного перетину кордону з Польщею. Затримано трьох громадян Іраку. Також винесено рішення про видворення з Польщі щодо 78 осіб.

Раніше польська поліція знайшла на кордоні з Білоруссю тіло молодого сирійця.

Як відомо, на початку липня Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь більше не стримуватиме нелегальних мігрантів до країн Євросоюзу, бо через санкції «у нас на це немає ні грошей, ні сил». Для боротьби з потоками мігрантів Литва, Латвія та Польща вирішили будувати паркани на кордоні з Білоруссю.

8 листопада ситуація загострилася. Тоді в мережі з'явились відео, як велика колона мігрантів прийшла на нейтральну територію поряд із пунктом пропуску «Брузги» на білорусько-польському кордоні. За інформацією Держприкордонкомітету, їхня кількість перевищила дві тисячі осіб.

У МЗС Польщі заявили, що білоруська влада хоче довести ситуацію на кордоні до жертв. У свою чергу, міністр-координатор спецслужб Польщі Станіслав Жарін написав про підготовку масового штурму. Глава польського військового відомства Маріуш Блащак повідомив, що на кордоні чергують понад 12 тисяч військових.

Не дійшовши 300 метрів до прикордонного переходу, мігранти звернули до лісу та розбили там табір. Вони намагалися штурмувати кордон. Наразі на білорусько-польському кордоні, за різними оцінками, перебуває від 3 до 5 тис. мігрантів. Прессекретар уряду Польщі Петро Мюллер заявив, що країна може повністю закрити кордони з Білоруссю, якщо ситуація з мігрантами посилюватиметься.

Також близько 100 мігрантів із Білорусі перейшли на територію Польщі. Біженці прорвалися через колючий дріт і перебувають біля огорожі.