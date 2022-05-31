У Торецьку дістали на поверхню 115 гірників, які залишились під землею через знеструмлення

Задля порятунку гірників було використано спеціальні генератори

29 травня через знеструмлення міст Донеччини на шахтах «Центральній» та «Торецькій» 115 гірників опинилися під землею. Наразі всіх працівників шахт вдалося врятувати. Про це повідомив голова Торецького теркому профспілок Василь Щербань, пише «Суспільне».

Задля порятунку гірників було використано спеціальні генератори. Також Щербань додав, що шахти вже знову працюють.

«Ми використали спеціальні генератори, які завжди підготовлені. Всіх шахтарів підняли на поверхню 29 травня. Напруга є. Шахта працює», - розповів Щербань.

Нагадаємо, у Торецьку Донецької області 115 гірників залишились під землею через знеструмлення: 112 на шахті «Центральній», 3 – на шахті «Торецькій».