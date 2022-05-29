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    Події в Україні

    Через знеструмлення Донеччини під землею залишилися більше сотні гірників

    115 торецьких гірників залишились під землею: 112 &ndash; на шахті &laquo;Центральній&raquo;, 3 &ndash; на шахті &laquo;Торецькій&raquo; - Через знеструмлення Донеччини під землею залишилися більше сотні гірників
    115 торецьких гірників залишились під землею: 112 – на шахті «Центральній», 3 – на шахті «Торецькій»
    фото з відкритих джерел

    Адміністрації вживають необхідних заходів для підняття шахтарів на поверхню

    Через перебиту окупантами високовольтну лінію електропередачі на Донеччині під землею залишилися 115 торецьких шахтарів. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко в Telegram.

    «На магістральній лінії електропередач 330 кВ спрацював аварійний захист – знеструмлено Центральну електропідстанцію НЕК «Укренерго» в районі Торецька і, як наслідок, – населені пункти Бахмутського та Краматорського районів», – зазначає голова ОВА.

    Відновлювальні роботи вже розпочалися, проте необхідно буде ліквідувати близько 20 поривів дротів.

    Зазначається, що через відключення електрики було припинено подачу води від Фільтрувальних станцій №1 та №2 Другого Донецького водогону – Краматорськ, Слов'янськ, Дружківка, Костянтинівка, Торецьк та прилеглі населені пункти опинилися без води.

    «Крім того, 115 торецьких гірників залишились під землею: 112 – на шахті «Центральній», 3 – на шахті «Торецькій». Адміністрації вживають необхідних заходів для підняття шахтарів на поверхню», – додав Кириленко.

    Причина та наслідки знеструмлення ще уточнюються.

    Раніше повідомлялося, що унаслідок бойових дій перебито високовольтну лінію електропередачі на Донеччині. Краматорськ та всі сусідні міста залишилися без світла.

    Нагадаємо, що на Луганщині ситуація залишається вкрай загостреною. Російські окупанти за минулу добу, 28 травня, вбили щонайменше двох мирних жителів, зруйновано близько 60 будинків.

    Радник голови Офісу президента Олексій Арестович вважає, що найближчі три дні покажуть перспективи російського оточення в Лисичанську та Сєвєродонецьку.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Через знеструмлення Донеччини під землею залишилися більше сотні гірників