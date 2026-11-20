У п'ятницю, 20 листопада, у Львівській, Закарпатській та Івано-Франківській областях запроваджено аварійні відключення електроенергії. Обмеження застосували через складну ситуацію в енергосистемі після російської атаки на енергетичну інфраструктуру. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на повідомлення енергетиків.

«Через атаку ворога на енергетичну інфраструктуру ситуація в енергосистемі є вкрай складною. Для стабілізації її роботи у трьох областях вимушено застосовані аварійні відключення», – йдеться у повідомленні.

Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше стабілізувати ситуацію та відновити електропостачання споживачам. Про зміни в застосуванні аварійних відключень повідомлятимуть додатково.

Нагадаємо, вранці 20 листопада російські війська здійснили масовану ракетно-дронову атаку на захід України. Вибухи пролунали у Львові та Івано-Франківську.

За словами начальника Львівської ОВА Максима Козицького, область атакували крилатими ракетами та реактивними безпілотниками. У Львові кілька разів працювала протиповітряна оборона.

Водночас міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків повідомив про проблеми з напругою в електромережі після вибухів. Через це тролейбуси на вулиці Мазепи перейшли на автономний режим роботи.