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Вокалістка відомого львівського гурту раптово померла під час концерту

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Іванна Ткачик працювала у Львівській національній філармонії
фото: Львівська національна філармонія /Facebook

Медики «швидкої» пів години проводили реанімацію аристці Іванні Ткачик 

Солістці тріо «Крайня хата» 60-річній Іванні Ткачик раптово стало зле під час концерту саксофоніста Олега Баланка у Львові. Жінка померла на місці. Про це пише «Главком» із посиланням на допис Олега Баланка у Facebook.

60-річна Іванна Ткачик пішла з життя 2 листопада. За словами Олега Баланка, артистка померла у кріслі концертної зали Будинку офіцерів. Музикант висловив свої емоції через трагедію на своєму концерті та співчуття родині співачки.

«Музична спільнота втратила прекрасну артистку ,чудового  організатора, чарівну жінку Іванну Ткачик. Дійсно раптова смерть на моєму концерті  Хоча я пишу ці рядки у повній свідомості важко знайти слова. Та і чи врятують вони? Єдине що можна сказати що справжня артистка померла у кріслі концертної  зали без мук і страждань. Бог забрав її на концерті», – зазначив саксофоніст.

Вокалістка відомого львівського гурту раптово померла під час концерту фото 1
фото: Олег Баланко/Facebook

Як відомо, до того, як лікарі прибули до Будинку офіцерів, очевидці розпочали реанімаційні заходи, аби врятувати Іванну Ткачик. Потім реанімувати співачку намагалися медики. Реанімація тривала пів години, але жінка померла. Артистка мала аритмію серця та приймала ліки. Про це йдеться у коментарі Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф виданню Zaxid.net.

Вокалістка відомого львівського гурту раптово померла під час концерту фото 2
фото: Львівська національна філармонія /Facebook

Іванна Ткачик була учасницею львівського гурту «Крайня хата». Також артистка була адміністраторкою Львівської національної філармонії. «З глибоким сумом повідомляємо, що вчора, 2 листопада відійшла у вічність наша колега, адміністраторка філармонії та солістка гурту «Крайня хата» Іванна Ткачик. Понад 35 років пані Іванна присвятила роботі у колективі. Її турботу відчував і цінував кожен із нас. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким пані Іванни», – йдеться у повідомленні філармонії.

Також повідомлялося, помер відомий американський репер, володар музичної премії «Ґреммі» FatMan Scoop. Виконуючи одну зі своїх пісень, репер несподівано знепритомнів. Виконавця одразу ж доправили до найближчої лікарні, проте було вже запізно

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Теги: Львів смерть співачка

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