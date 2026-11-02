Атака на енергетику. Президент повідомив про нову тактику ударів РФ

Президент відзначив роботу українських енергетиків і ремонтних бригад

Цьогоріч Росія змінила тактику атак на енергетичну інфраструктуру України: тепер окупанти б’ють не лише по об’єктах генерації, а й по мережах розподілу електроенергії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента Володимира Зеленського.

«Цими тижнями по всій Україні практично цілодобово працюють ремонтні бригади, енергетики – після російських обстрілів відновлюють подачу електрики. Цього року в росіян нова тактика: вони б’ють, і не тільки генерацію, але й багато ударів проти мереж, проти розподілу енергії», – зазначив президент.

За словами Зеленського, відновлювальні роботи ускладнюються постійними російськими обстрілами, РФ завдає десятки ударів на добу. Водночас президент відзначив роботу українських енергетиків і ремонтних бригад, які докладають значних зусиль для відновлення пошкодженої інфраструктури.

«Зараз швидкість відновлення має таке ж значення, як і наявність ракет у ППО. Тому кожен день має бути абсолютно ефективним у ремонтах, у відновленні, у будівництві захисту», – підсумував глава держави.

Нагадаємо, 31 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що у низці регіонів України виникла складна ситуація з електропостачанням.

До слова, у Києві 31 жовтня ускладнилася ситуація зі світлом через удари РФ по об’єктах критичної інфраструктури. «Ворог завдав болісних ударів по енергетиці по всій країні, зокрема й у Києві. У столиці під ударом знову опинилася ТЕЦ. Ці атаки наклалися на пошкодження від попередніх обстрілів, тому ситуація в енергосистемі стала ще складнішою», – йшлося у повідомленні ДТЕК.