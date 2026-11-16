«Укренерго» попередило про критичну ситуацію зі світлом у чотирьох містах через масований обстріл РФ

Через значні пошкодження енергетичної інфраструктури електропостачання на Сході країни суттєво обмежене

Найскладніша ситуація склалася у Дніпрі, Харкові, Полтаві та Запоріжжі через пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок російських атак

Росія вже понад місяць систематично атакує енергетичну інфраструктуру України, намагаючись залишити без електроенергії цілі міста та регіони. Наразі через ворожі удари виникли масштабні знеструмлення на сході країни. Найскладніша ситуація зі світлом – у Дніпрі, Харкові, Полтаві та Запоріжжі. Про це повідомляє «Укренерго», пише «Главком».

Компанія зазначила, що через значні пошкодження енергетичної інфраструктури електропостачання в цих містах суттєво обмежене. Енергетики працюють над ліквідацією наслідків російських атак і відновленням живлення.

Першочергове завдання – заживити об’єкти критичної інфраструктури. Йдеться про лікарні, системи водо- та теплопостачання, а також інші важливі соціальні об’єкти.

Усі відповідальні служби працюють у постійній координації, щоб стабілізувати ситуацію та поступово повертати електроенергію побутовим і промисловим споживачам.

В «Укренерго» наголосили, що ситуація залишається складною, а відновлювальні роботи тривають безперервно.

Варто нагадати, що Росія здійснила одну з наймасштабніших атак на енергетичну інфраструктуру України. Унаслідок обстрілів ситуація в енергосистемі додатково ускладнилася, у Києві та низці областей вимушено застосовували аварійні відключення електроенергії.