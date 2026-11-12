Головна Новини
search button user button menu button
1724-й день війни
Мирні переговори
Енергетична тривога
Операція «Карфаген»
Вибори у США
Відключення світла
Держбюджет-2027
Операція «Форест Гамп»
Мобілізація в Україні
Україна-ЄС
Війна на Близькому Сході
Заборона Московської церкви
Кримський міст

Росія продовжує бити по енергетиці: Зеленський назвав кількість атак

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Росія продовжує бити по енергетиці: Зеленський назвав кількість атак
Володимир Зеленський під час зустрічі з президентом Франції Емманюелем Макроном
скрин із відео: Володимир Зеленський / Telegram

Президент повідомив, що майже 700 тис. сімей залишилися без електрики

Від початку листопада Росія понад 310 разів цілеспрямовано атакувала об'єкти енергетики України. Станом на 12 листопада без електропостачання залишалися майже 700 тис. сімей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис президента Володимира Зеленського.

Глава держави оприлюднив ці дані після зустрічі з президентом Франції Емманюелем Макроном. Сторони обговорили наслідки російських ударів, ситуацію на фронті та подальшу дипломатичну роботу.

Росія продовжує бити по енергетиці: Зеленський назвав кількість атак фото 1
скрин із відео

За словами Зеленського, складна ситуація з електропостачанням у низці регіонів. Серед них – Вінницька, Рівненська, Київська, Дніпропетровська, Черкаська, Житомирська, Сумська, Чернігівська та Харківська області, а також Донеччина й Запорізька область.

Президент зазначив, що українські служби роблять усе можливе для відновлення електропостачання. Водночас країна потребує додаткової підтримки міжнародних партнерів.

Скільки разів Росія атакувала енергетику за тиждень

Окремі дані щодо російських атак оприлюднило Міністерство енергетики. За інформацією відомства, лише протягом 2–8 листопада російські війська 128 разів цілеспрямовано атакували енергетичний та нафтогазовий сектори України. За цей період зафіксували 219 інцидентів, які призвели до пошкодження або знищення об'єктів енергетичної та нафтогазової інфраструктури. Про це повідомляв перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов.

За даними Міненерго, російські удари пошкодили також мережі передачі та розподілу електроенергії, зокрема інфраструктуру, яка забезпечує передачу електрики від атомних електростанцій до столичного та центрального регіонів. Тимчасово окупована Запорізька АЕС через втрату зовнішнього живлення переходила на дизельні генератори.

Масштаб наслідків атак підтверджують і повідомлення про знеструмлення. Зокрема, станом на ранок 12 листопада частина споживачів залишилася без електрики у дев'яти областях України. Про це повідомив перший заступник міністра енергетики. Детальніше про ситуацію в регіонах писав «Главком».

Зеленський обговорив із Макроном дипломатичну координацію

Під час зустрічі президенти обговорили результати багатосторонньої зустрічі в Дубліні та скоординували позиції перед засіданням Коаліції охочих у Берліні.

Зеленський наголосив, що Україна зацікавлена в активній участі європейських партнерів у переговорному процесі, а не лише в їхньому інформуванні про перебіг дипломатичних контактів.

«Для нас важливо, щоб Європа була не просто поінформована, а максимально залучена в переговори», – зазначив президент.

Росія продовжує бити по енергетиці: Зеленський назвав кількість атак фото 2
скрин із відео

Глава держави також висловив сподівання на нові пакети допомоги Україні за результатами зустрічей у Дубліні.

Нагадаємо, 7 листопада російські війська атакували підстанції, які забезпечують зв'язок Рівненської та Хмельницької атомних електростанцій із Києвом і центральними регіонами.

Читайте також:

Теги: Володимир Зеленський Telegram Еммануель Макрон енергетика

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Володимир Зеленський назвав «ганебним і не припустимим» причетність працівників СБУ до злочинної організації
Зеленський прокоментував причетність співробітників СБУ до справи «Карфаген»
7 листопада, 16:58
Зеленський: До нас дійсно неодноразово зверталися з сигналом – не бити по російських НПЗ
Зеленський відповів на питання, чому Україна припинила бити по російських НПЗ
28 жовтня, 10:38
Графіки відключення світла у Київській області 26 жовтня 2026 року
Київщина: графіки відключення світла 26 жовтня 2026 року
25 жовтня, 21:52
Мільярдер заявив, що частина американських коштів нібито повертається до США через корупційні схеми
Маск висунув нові звинувачення на адресу України
23 жовтня, 21:15
Причиною запровадження обмежень стали наслідки масованих російських атак на енергооб’єкти
Графіки відключення світла 24 жовтня 2026 року. Дані «Укренерго»
23 жовтня, 18:15
Зеленський пояснив, чому Путін побоїться застосувати ядерну зброю
Зеленський пояснив, чому Путін побоїться застосувати ядерну зброю
22 жовтня, 12:47
Причиною запровадження обмежень стали наслідки масованих російських атак на енергооб’єкти
Графіки відключення світла 21 жовтня 2026 року. Дані «Укренерго»
20 жовтня, 19:16
Усмішка президента та коротка фраза стали відповіддю на запитання журналіста
Зеленський зробив показовий жест у відповідь на запитання про Трампа (відео)
16 жовтня, 15:48
Зеленський назвав причину посилення російських атак на Україну
Зеленський пояснив, як проблеми зі Starlink вплинули на захист України від дронів
14 жовтня, 21:46

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
379K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 листопада: ситуація на фронті
160K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 листопада 2026
130K
Буданов зустрівся в Абу-Дабі з генералом ФСБ, який готував замах на нього – Le Monde
121K
Львівський адвокат пояснив, як підставилися 1000 СБУшників, які скинулися на заставу генералу Дуці
104K
Україна озвучила позицію щодо територіальних поступок перед мирними переговорами
83K
Маєток під Києвом, який виставлено на продаж за $4 млн, належить колишньому топменеджеру «Газпрому»

Новини

«Буде найбільший обмін полоненими»: Зеленський підбив підсумки зустрічі з посланцями Трампа
Сьогодні, 00:05
13 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Зеленський зустрівся з представниками Трампа в Ірландії
Вчора, 23:50
Масована атака дронів паралізувала роботу аеропортів Москви
Вчора, 23:35
Ворог атакував Одещину: постраждали четверо людей
Вчора, 23:13
Росія продовжує бити по енергетиці: Зеленський назвав кількість атак
Вчора, 22:40

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройде шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройде шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua