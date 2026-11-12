Росія продовжує бити по енергетиці: Зеленський назвав кількість атак

Володимир Зеленський під час зустрічі з президентом Франції Емманюелем Макроном

Президент повідомив, що майже 700 тис. сімей залишилися без електрики

Від початку листопада Росія понад 310 разів цілеспрямовано атакувала об'єкти енергетики України. Станом на 12 листопада без електропостачання залишалися майже 700 тис. сімей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис президента Володимира Зеленського.

Глава держави оприлюднив ці дані після зустрічі з президентом Франції Емманюелем Макроном. Сторони обговорили наслідки російських ударів, ситуацію на фронті та подальшу дипломатичну роботу.

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За словами Зеленського, складна ситуація з електропостачанням у низці регіонів. Серед них – Вінницька, Рівненська, Київська, Дніпропетровська, Черкаська, Житомирська, Сумська, Чернігівська та Харківська області, а також Донеччина й Запорізька область.

Президент зазначив, що українські служби роблять усе можливе для відновлення електропостачання. Водночас країна потребує додаткової підтримки міжнародних партнерів.

Скільки разів Росія атакувала енергетику за тиждень

Окремі дані щодо російських атак оприлюднило Міністерство енергетики. За інформацією відомства, лише протягом 2–8 листопада російські війська 128 разів цілеспрямовано атакували енергетичний та нафтогазовий сектори України. За цей період зафіксували 219 інцидентів, які призвели до пошкодження або знищення об'єктів енергетичної та нафтогазової інфраструктури. Про це повідомляв перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов.

За даними Міненерго, російські удари пошкодили також мережі передачі та розподілу електроенергії, зокрема інфраструктуру, яка забезпечує передачу електрики від атомних електростанцій до столичного та центрального регіонів. Тимчасово окупована Запорізька АЕС через втрату зовнішнього живлення переходила на дизельні генератори.

Масштаб наслідків атак підтверджують і повідомлення про знеструмлення. Зокрема, станом на ранок 12 листопада частина споживачів залишилася без електрики у дев'яти областях України. Про це повідомив перший заступник міністра енергетики. Детальніше про ситуацію в регіонах писав «Главком».

Зеленський обговорив із Макроном дипломатичну координацію

Під час зустрічі президенти обговорили результати багатосторонньої зустрічі в Дубліні та скоординували позиції перед засіданням Коаліції охочих у Берліні.

Зеленський наголосив, що Україна зацікавлена в активній участі європейських партнерів у переговорному процесі, а не лише в їхньому інформуванні про перебіг дипломатичних контактів.

«Для нас важливо, щоб Європа була не просто поінформована, а максимально залучена в переговори», – зазначив президент.

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Глава держави також висловив сподівання на нові пакети допомоги Україні за результатами зустрічей у Дубліні.

Нагадаємо, 7 листопада російські війська атакували підстанції, які забезпечують зв'язок Рівненської та Хмельницької атомних електростанцій із Києвом і центральними регіонами.