Головна Київ Новини
search button user button menu button

Київщина: графіки відключення світла 3 листопада 2026 року

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Київщина: графіки відключення світла 3 листопада 2026 року
Графіки відключення світла у Київській області 3 листопада 2026 року
колаж: glavcom.ua

Відключення світла повʼязані з атаками РФ на енергосистему України

Завтра, 3 листопада 2026 року, у Київській області діятимуть графіки відключення світла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.

Графіки відключення світла на Київщині 3 листопада 2026 року

  • черга 1.1 – з 06:00 до 13:30 та з 16:30 до 23:30;
  • черга 1.2 – з 06:00 до 13:30 та з 16:30 до 22:00;
  • черга 2.1 – з 06:00 до 13:30 та з 16:30 до 23:30;
  • черга 2.2 – з 06:00 до 13:30 та з 16:30 до 23:30;
  • черга 3.1 – з 00:00 до 03:00, з 09:30 до 17:00 та з 20:00 до 24:00;
  • черга 3.2 – з 00:00 до 03:00, з 09:30 до 17:00 та з 20:00 до 24:00;
  • черга 4.1 – з 09:30 до 17:00 та з 20:00 до 24:00;
  • черга 4.2 – з 00:00 до 03:00, з 09:30 до 17:00 та з 20:00 до 24:00;
  • черга 5.1 – з 02:30 до 10:00, з 13:00 до 20:30 та з 23:30 до 24:00;
  • черга 5.2 – з 06:00 до 10:00, з 13:00 до 20:30 та з 23:30 до 24:00;
  • черга 6.1 – з 02:30 до 06:00, з 08:00 до 10:00, з 13:00 до 20:30 та з 23:30 до 24:00;
  • черга 6.2 – з 02:30 до 10:00 та з 13:00 до 20:30.
Київщина: графіки відключення світла 3 листопада 2026 року фото 1
Київщина: графіки відключення світла 3 листопада 2026 року фото 2

Відключення світла у Києві 3 листопада 2026 року

У Києві перевірити час відключення за своєю адресою можна у чат-боті, на сайті ДТЕК Київські електромережі або в застосунку «Київ Цифровий». Також графік доступний на сайті Yasno та в застосунку Yasno Mobile.

Графік відключень світла у Києві

Нагадаємо, у частині регіонів України завтра, 3 листопада, застосовуватимуть графіки погодинних відключень електроенергії.

Зауважимо, російські окупанти продовжують завдавати масованих ударів по об'єктах інфраструктури України. Через пошкодження енергетичних об'єктів у країні застосовують графіки відключення електроенергії для побутових та промислових споживачів. «Главком» зібрав корисну інформацію про ресурси, на яких можна дізнатися актуальні графіки відключень світла у кожній області.

До слова, коли після знеструмлення з’являється світло, одночасне ввімкнення бойлера, пральної машини, обігрівача та іншої потужної техніки може збільшити навантаження на мережу. Щоб зменшити ризик перевантаження та пошкодження приладів, фахівці радять дати напрузі стабілізуватися й підключати техніку поступово.

Читайте також:

Теги: Київщина ДТЕК відключення світла енергетика

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Анатолій Шкарбута і Олександр Хорунжий під час виступу на брифінгу
Рятувальники терміново звернулися до українців через відключення світла: правила, які рятують життя
9 жовтня, 15:02
Наразі точні терміни відновлення роботи систем невідом
Знеструмлення спричинило масштабні проблеми з каналізацією столиці (оновлено)
8 жовтня, 20:32
Запаси газу в підземних сховищах України значно перевищують необхідні потреби
Асоціація газовидобувних компаній пояснила, що дасть Україні експорт надлишків газу
11 жовтня, 15:23
Графіки відключення світла у Київській області 26 жовтня 2026 року
Київщина: графіки відключення світла 26 жовтня 2026 року
25 жовтня, 21:52
Водії пов’язують складну ситуацію на пункті пропуску «Ягодин» із перебоями в електропостачанні
На Волині утворилися кілометрові черги на кордоні з Польщею (відео)
26 жовтня, 11:23
Будинок є військовим об’єктом, а всередині перебували військовослужбовці одного з підрозділів Нацгвардії
Військові оточили будинок під Києвом, де стався інцидент із нацгвардійцями
Сьогодні, 19:33
Рятувальники ліквідовують наслідки російського удару
Окупанти вдруге за день вдарили по енергооб’єкту на Прикарпатті, є постраждалий
20 жовтня, 17:53
Графіки відключення світла у Київській області 30 жовтня 2026 року
Київщина: графіки відключення світла 30 жовтня 2026 року
29 жовтня, 21:17
На Київщині зафіксовано погіршення якості повітря
На Київщині зафіксовано погіршення якості повітря
Вчора, 12:26

Новини

Київщина: графіки відключення світла 3 листопада 2026 року
Київщина: графіки відключення світла 3 листопада 2026 року
Що трапилося у Петропавлівській Борщагівці. Заява командувача Нацгвардії
Що трапилося у Петропавлівській Борщагівці. Заява командувача Нацгвардії
Призначено нового заступника начальника КМВА
Призначено нового заступника начальника КМВА
Військові оточили будинок під Києвом, де стався інцидент із нацгвардійцями
Військові оточили будинок під Києвом, де стався інцидент із нацгвардійцями
Із будинку в Борщагівці терміново госпіталізували чоловіка з можливим переломом хребта (відео)
Із будинку в Борщагівці терміново госпіталізували чоловіка з можливим переломом хребта (відео)
Інцидент у будинку Нацгвардії під Києвом: чотирьох постраждалих госпіталізують, всередині може бути до 25 людей
Інцидент у будинку Нацгвардії під Києвом: чотирьох постраждалих госпіталізують, всередині може бути до 25 людей

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
378K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 листопада: ситуація на фронті
159K
Хто здав Крим? Турчинов розповів, що наказав обороняти півострів і застосовувати зброю
158K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 листопада 2026
125K
Має тонну врожаю із 200-метрового рядка: на Черкащині фермер вирощує унікальну культуру
121K
Компанія Fire Point відповіла на заяви про зупинку виробництва ракет «Фламінго»
71K
Кремль заявив про налагодження діалогу між українським і російським омбудсменами

Новини

Росія вдарила дев’ятьма авіабомбами по Комишувасі: 24 людини загинули, 27 зниклих безвісти
Сьогодні, 19:59
Яке релігійне свято відзначається 2 листопада 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Календар рибалки на листопад 2026: фази Місяця, ловля щуки та заборона на зимувальних ямах
31 жовтня, 21:35
Великий гайд по Геловіну: історія, значення, українська версія і сучасні тренди
30 жовтня, 23:23
Державні та міжнародні свята в листопаді 2026: як працюватимуть та що відзначатимуть українці
30 жовтня, 22:15
Яке релігійне свято відзначається 31 жовтня 2026: традиції та молитва
30 жовтня, 22:00

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua