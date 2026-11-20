Вранці 20 листопада російські війська здійснили ракетно-дронову атаку на західні області України. Вибухи пролунали у Львові та Івано-Франківську. За повідомленнями місцевої влади, окупанти застосували крилаті ракети «Калібр» та безпілотники. У регіонах працювала протиповітряна оборона, а в окремих районах виникли проблеми з електропостачанням. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на начальника Львівської ОВА Максима Козицького, міського голову Львова Андрія Садового та міського голову Івано-Франківська Руслана Марцінківа.

Близько 06:30 у більшості районів Львівської області оголосили повітряну тривогу. За словами Андрія Садового, у напрямку західних областей України рухалася група російських крилатих ракет «Калібр». Згодом у Львові пролунали вибухи, працювала протиповітряна оборона.

О 07:02 начальник Львівської ОВА Максим Козицький попередив про наближення до області ще двох крилатих ракет. Він зазначив, що Львівщина перебуває під масованою ракетно-дроновою атакою.

За словами Козицького, ще вночі російські війська атакували регіон реактивними безпілотниками. У Львові протягом ночі кілька разів працювала протиповітряна оборона.

Вибухи також пролунали в Івано-Франківську. Міський голова Руслан Марцінків попереджав мешканців про можливу роботу ППО та закликав триматися подалі від об'єктів енергетичної інфраструктури.

Після вибухів в Івано-Франківську виникли проблеми з напругою в електромережі. Через це тролейбуси на вулиці Мазепи курсують лише в автономному режимі.

Крім того, Марцінків попередив містян про можливі тривалі повітряні тривоги протягом дня. Він рекомендував жителям зарядити павербанки та зробити запас води. Інформація про можливі влучання, руйнування та постраждалих унаслідок російської атаки уточнюється.

Нагадаємо, що унаслідок російської балістичної атаки на Київ 20 листопада загинули троє людей. Спочатку повідомлялося про двох поранених, однак згодом міський голова Віталій Кличко заявив, що кількість постраждалих, за попередніми даними, становить близько 15 осіб.