Краматорськ: росіяни вдарили про школі-інтернату та промзоні
Загиблих внаслідок обстрілу немає
Російські терористи знову обстріляли Краматорськ на Донеччині. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.
«Одна російська ракета поцілила у будівлю школи-інтернату, інша – по території промзони одного з підприємств міста», – йдеться в повідомленні.
Обійшлося без жертв.
Нагадаємо, сьогодні окупанти обстріляли місто Часів Яр на Донеччині. Ворог використав реактивні системи залпового вогню для удару по місту. Загинула одна людина, ще двоє – поранені.
До слова, триває 302 доба повномасштабної війни Росії проти України. На сьогодні, за майже 10 місяців, Росія втратила в Україні вже понад 100 тисяч особового складу, три тисячі танків та близько шести тисяч інших бронемашин. Продовжуючи агресію, протягом минулої доби, противник завдав 6 ракетних та 15 авіаційних ударів, зокрема і по цивільних об’єктах в Запорізькій області. Також ворог здійснив 64 обстріли з реактивних систем залпового вогню.
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