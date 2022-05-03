Володимир Кличко закликав Зеленського запросити президента Німеччини до Києва

«Україні потрібно об‘єднувати позицію європейців – так ми досягнемо більшого успіху і перемоги в битві з російським агресором»

Зараз – не час для емоцій. Україні потрібно сьогодні об‘єднувати позицію європейців – так ми досягнемо більшого успіху для нашої країни і перемоги в битві з російським агресором. Про це колишній чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі, брат мера Києва Володимир Кличко написав на своїх сторінках у соціальних мережах.

«У Києві сьогодні перебував лідер найбільшої опозиційної партії Німеччини – Християнсько-демократичний союз – Фрідріх Мерц. Він зустрівся з вищим керівництвом України, зустрівся з мером столиці. Висловив підтримку та запевнив у подальшій допомозі нашій державі. І ми за це вдячні. Я переконаний, Україні сьогодні критично потрібні надійні і потужні партнери. З якими треба розмовляти, розвивати співпрацю, за щось – бути вдячними, в чомусь переконувати», – написав Володимир Кличко.

Він зазначив, що у Німеччині були збентежені і досі обговорюють те, що Україна відмовилася прийняти німецького Президента Франка-Вальтера Штайнмаєра, який нещодавно планував з чотирма колегами з інших країн відвідати Київ.

«Масла у вогонь підливають і недипломатичні вислови українського посла на адресу німецького канцлера. Зараз не час для емоцій і зайвого красномовства! Впевнений, Президент Зеленський повинен все-таки зробити політично-виважений крок і запросити Президента Німеччини – держави-стратегічного партнера України до Києва. Нам потрібно сьогодні об‘єднувати позицію європейців – так ми досягнемо більшого успіху для нашої країни і перемоги в битві з російським агресором», – наголосив Володимир Кличко.

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