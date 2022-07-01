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    Події в Україні

    У Верховній Раді встановлено новий символ (фото)

    У Верховній Раді встановлено новий символ (фото)
    фото: Верховна Рада України

    У парламенті тепер встановлено прапор ЄС

    У Верховній Раді під час пленарного засідання урочисто встановили прапор Європейського союзу.

    Новий символ розмістили поблизу президіуму.

    Перед цим у Верховнйі Раді виступив президент України Володимир Зеленський та президентка Єврокомісії Урсула фон ден Ляєн.

    Нагадаємо, 23 червня, лідери Європейського Союзу проголосували за надання статусу кандидата на вступ до ЄС Україні та Молдові. Також Європейський парламент ухвалив резолюцію на підтримку надання Україні та Молдові статусу кандидатів на вступ до Євросоюзу. Резолюцію підтримали 529 євродепутатів.

    Як повідомлялося, глава Європейської ради Шарль Мішель висловив впевненість, що сьогодні лідери Європейського Союзу офіційно нададуть Україні та Молдові статус кандидата на вступ до ЄС.

    Теги: ЄС росія окупанти війна Володимир Зеленський Україна президент окупація #stoprussia
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    У Верховній Раді встановлено новий символ (фото)