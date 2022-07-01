Вступ в ЄС. Урсула фон дер Ляєн розповіла, які закони потрібно ухвалити Україні (відео)

Фон дер Ляєн заявила, що Україна – єдина країна у Східному партнерстві Європи, яка ухвалила антиолігархічний закон

Україні потрібно посилити боротьбу з корупцією, знизити вплив олігархів та ухвалити закон про ЗМІ. Про це заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час виступ по відеозв’язку перед Верховною Радою.

«Україна отримала статус кандидата на членство у Європейському Союзі. Та, щоб зберегти цей статус, та продовжити євроінтеграцію, Києву слід провести ряд реформ і призначити керівників САП і НАБУ», – сказала Урсула.

Фон дер Ляєн заявила, що Україна – єдина країна у Східному партнерстві Європи, яка ухвалила антиолігархічний закон. Також президентка Єврокомісії, яка у травні відвідала Київ, наголосила на реформі Конституційного суду.

«Законодавство необхідне для процедур відбору суддів відповідно до рекомендацій Венеціанської комісії. Інститути повинні ожити, щоб вони могли задовольнити сподівання вашого народу. Або подумайте про надмірний вплив олігархів на економіку. Сьогодні Україна – єдина країна у Східному партнерстві Європи, яка ухвалила закон, покликаний зламати контроль олігархів над вашим економічним та політичним життям. І я хвалю вас за це», – сказала фон дер Ляєн.

Також, за словами очільниці Єврокомісії, Верховна Рада має прийнятий закон про ЗМІ, «який приведе українське законодавство у відповідність до чинних стандартів ЄС та наділить повноваженнями незалежного регулятора ЗМІ».

Раніше повідомлялося, що у Верховній Раді з’явився прапор Європейського союзу.

Нагадаємо, 23 червня, лідери Європейського Союзу проголосували за надання статусу кандидата на вступ до ЄС Україні та Молдові. Також Європейський парламент ухвалив резолюцію на підтримку надання Україні та Молдові статусу кандидатів на вступ до Євросоюзу. Резолюцію підтримали 529 євродепутатів.

Як повідомлялося, глава Європейської ради Шарль Мішель висловив впевненість, що сьогодні лідери Європейського Союзу офіційно нададуть Україні та Молдові статус кандидата на вступ до ЄС.

Нагадаємо, на сьогоднішньому засіданні парламентарі мають ухвалити низку євроінтеграційний законопроєктів. Також планується призначення нового уповноваженого з прав людини.