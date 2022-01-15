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    У Запоріжжі маршрутка протаранила пожежну машину (фото)

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    У Запоріжжі маршрутка врізалася в автомобіль ДСНС, який їхав на пожежу - У Запоріжжі маршрутка протаранила пожежну машину (фото)
    У Запоріжжі маршрутка врізалася в автомобіль ДСНС, який їхав на пожежу
    фото: ДСНС

    Водій маршрутки відволікся на телефон та врізався в автомобіль пожежників, який їхав на виклик

    У Запоріжжі сьогодні, 15 січня, маршрутний мікроавтобус зіткнувся з пожежно-рятувальним автомобілем, який їхав на виклик. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

    На перехресті вул. Космічної та Радгоспної Комунарського району міста, водій маршрутного таксі Mercedes Sprinter, не помітивши та не почувши спецсигнали екстреного авто, що прямував на пожежу, скоїв зіткнення з пожежно-рятувальним автомобілем.

    За попередніми даними, водій маршрутки відволікся на телефон та вчинив ДТП. Внаслідок пригоди ніхто з пасажирів не постраждав.

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    У Запоріжжі маршрутка протаранила пожежну машину (фото)
    У Запоріжжі маршрутка протаранила пожежну машину (фото)
    У Запоріжжі маршрутка протаранила пожежну машину (фото)
    У Запоріжжі маршрутка протаранила пожежну машину (фото)
    фото: ДСНС

    На пожежу, куди прямували рятувальники, довелося відправити інший підрозділ ДСНС, що забрало дорогоцінний час для надання оперативної допомоги людям.

    Обставини ДТП встановлюються. За фактом події відповідними органами провадиться розслідування.

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    Теги: таксі ДТП ДСНС телефон водій автомобіль рятувальники
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    У Запоріжжі маршрутка протаранила пожежну машину (фото)