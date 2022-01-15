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    У Дніпрі горить ресторан (фото, відео)

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    У &laquo;Евриці&raquo; була несправна проводка - У Дніпрі горить ресторан (фото, відео)

    У «Евриці» була несправна проводка

    фото: «Дніпро оперативний»

    Масштабна пожежа спалахнула у закладі 15 січня

    У суботу, 15 січня, у Дніпрі сталася пожежа у ресторані «Еврика», розташованому на вулиці Совгоспній. Про це повідомляється в Telegram-каналі «Дніпро оперативний».

    Імовірно, спалах відбувся внаслідок короткого замикання через перегорілу проводку. Через пожежу на розташованій поруч автозаправці зникло світло.

    Станом на 19.20 рятувальники продовжували боротися з вогнем. Зазначається, що їм доводиться здійснювати додаткові виїзди, оскільки через бурхливу пожежу швидко закінчуються запаси води.

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    У «Евриці» була несправна проводка. фото: «Дніпро оперативний»
    У «Евриці» була несправна проводка. фото: «Дніпро оперативний»
    У «Евриці» була несправна проводка. фото: «Дніпро оперативний»

    Також відео пожежі опублікували у Facebook.

    Нагадаємо, на Одещині горить національний парк (відео).

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    Теги: пожежа Дніпро ресторан рятувальники
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    У Дніпрі горить ресторан (фото, відео)