У Дніпрі горить ресторан (фото, відео)

У «Евриці» була несправна проводка

Масштабна пожежа спалахнула у закладі 15 січня

У суботу, 15 січня, у Дніпрі сталася пожежа у ресторані «Еврика», розташованому на вулиці Совгоспній. Про це повідомляється в Telegram-каналі «Дніпро оперативний».

Імовірно, спалах відбувся внаслідок короткого замикання через перегорілу проводку. Через пожежу на розташованій поруч автозаправці зникло світло.

Станом на 19.20 рятувальники продовжували боротися з вогнем. Зазначається, що їм доводиться здійснювати додаткові виїзди, оскільки через бурхливу пожежу швидко закінчуються запаси води.

Також відео пожежі опублікували у Facebook.

Нагадаємо, на Одещині горить національний парк (відео).

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