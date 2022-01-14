Під Харковом сталася масштабна ДТП за участю п'яти авто

До лікарні доправили трьох людей це чоловік, жінка та семирічна дитина

Вдень 14 січня на трасі під Харковом сталася масштабна ДТП, в якій зіткнулося одразу п'ять автомобілів. Як повідомляють ЗМІ, наразі відомо про трьох постраждалих. Серед травмованих – дитина.

Аварія сталася близько 9:40 між селами Задонецьке та Лиман на території Зміївської громади, повідомив журналістам речник рятувальників Харківщини Євген Василенко. Рятувальників викликали на місце ДТП, щоб дістати травмованих.

За даними Василенка, зіткнулися автомобілі ВАЗ-2106, Daewoo Lanos, Volkswagen Caddy, Kia Sportage та вантажівка Tata.

До лікарні доправили трьох людей з ВАЗ: це чоловік та жінка у віці до 30 років та семирічна дитина.

«П'ятьох оглянули, четверо постраждали, трьох доправили до лікарні. У жінки черепно-мозкова травма, тяжка травма, чоловік і дитина – середнього ступеня тяжкості», – сказав директор Центру екстреної допомоги Віктор Забашта.

Наразі там працюють десятки медиків та рятувальників, які дістають постраждалих із понівечених авто.

Також зазначається, що аварія та зледеніла дорога ускладнили проїзд на ділянці – пробка розтяглася на 4 км.







