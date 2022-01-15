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    В аеропорту «Жуляни» проводиться евакуація

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    Поки невідомо, яка причина евакуації - В аеропорту «Жуляни» проводиться евакуація
    Поки невідомо, яка причина евакуації
    фото з відкритих джерел

    Пасажирів та персонал вивели з приміщення

    У міжнародному аеропорту «Київ» (Жуляни) евакуюють людей. За словами пасажирів, на місці перебувають рятувальники. Про це повідомляє Telegram-канал «Типовий Київ».

    За інформацією ЗМІ, в аеропорту сталася надзвичайна ситуація, через яку всіх людей вивели на вулицю. Причин евакуації пасажирам не пояснили.

    На місці є автомобіль рятувальників.

    Нагадаємо, міжнародний аеропорт ім. І. Сікорського «Київ» (Жуляни) у 2024 року закриється на рік для реконструкції злітно-посадкової смуги.

    У травні стало відомо, що в ході реконструкції аеропорт «Київ» фактично отримає нову смугу.

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    Теги: Київ автомобіль рятувальники Аеропорт Київ евакуація надзвичайна ситуація
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    В аеропорту «Жуляни» проводиться евакуація