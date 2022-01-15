В аеропорту «Жуляни» проводиться евакуація

Поки невідомо, яка причина евакуації

Пасажирів та персонал вивели з приміщення

У міжнародному аеропорту «Київ» (Жуляни) евакуюють людей. За словами пасажирів, на місці перебувають рятувальники. Про це повідомляє Telegram-канал «Типовий Київ».

За інформацією ЗМІ, в аеропорту сталася надзвичайна ситуація, через яку всіх людей вивели на вулицю. Причин евакуації пасажирам не пояснили.

На місці є автомобіль рятувальників.

Нагадаємо, міжнародний аеропорт ім. І. Сікорського «Київ» (Жуляни) у 2024 року закриється на рік для реконструкції злітно-посадкової смуги.

У травні стало відомо, що в ході реконструкції аеропорт «Київ» фактично отримає нову смугу.

Читайте також: