Україна й досі дуже толерантна до п'яних за кермом
Поліцейський не може забрати права навіть у очевидно нетверезого водія
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Днями на Харьковской окружной дороге произошла очередная трагедия.
Водитель автомобиля KIA, ныне покойный, выехал на встречную полосу движения и совершил лобовое столкновение с автомобилем Toyota, в котором находилась супружеская пара и двое их малолетних детей.
В результате столкновения трехлетние мальчик и девочка остались без родителей и сами получили тяжкие травмы. За их жизнь продолжают бороться врачи.
Малышей спасло лишь то, что заботливые родители разместили их в детских креслах на заднем сидении
Всегда, когда происходят тяжелые ДТП, я стараюсь разобраться, в чем была их причина, кто был тем водителем, который совершил преступление, убив себя и ни в чем не повинных людей.
В этом конкретном случае оказалось, что водитель автомобиля KIA трижды (!!!) за последние 5 месяцев задерживался патрульной полицией за вождение в нетрезвом состоянии и по нему трижды были составлены протоколы. Это было 10 сентября, 14 и 15 ноября прошлого года.
До этого дня, к сожалению, судьи так и не нашли время рассмотреть эти дела.
Судебные заседания были назначены на 21 и 26 января, а также 21 февраля. Только вот судить будет уже некого…
Украина остаётся государством, в котором у полиции связаны руки по отношению к злостным нарушителям правил дорожного движения. Полицейский не может забрать водительские права даже у очевидно нетрезвого водителя. А суды завалены текущими делами и не слишко быстро рассматривают дела по вождению в нетрезвом виде.
В то время как во многих странах ЕС нетрезвого водителя могут задержать на месте, а суд обязан рассмотреть его дело в течении 48-72 часов и вынести вердикт.
И я уверен, что это оправдано тем, что нетрезвые водители – это потенциальные маньяки-убийцы, которые могут подстеречь свою жертву на дороге внезапно, когда она ничего не подозревая мирно направляется по своим делам
На этом фоне есть и небольшой позитив – после принятия в прошлом году Верховной Радой законопроекта № 2695 у судей по части 2 и 3 статьи 130 КУпАП появилось право сажать нетрезвых водителей, севших за руль повторно, под арест на 10-15 дней и конфисковывать их автомобиль.
Только, к сожалению, судьи не часто пользуются этим правом, данным им законодателями, для того, чтобы остановить потенциальных убийц на дорогах.
Господа судьи, прошу Вас стараться безотлагательно и как можно быстрее рассматривать административные протоколы в отношении нетрезвых водителей. Не стесняйтесь использовать данное Вам Законом право брать под арест таких водителей, которые в течении года повторно сели за руль пьяными дважды и трижды.
Без сомнений принимайте решения о конфискации авто, принадлежащих таким водителям!
Господа Законодатели, прошу Вас принять изменения в Кодекс про административные правонарушения и в процессуальный кодекс, чтобы ввести обязательный срок для рассмотрения дел по вождению в нетрезвом состоянии в течении 72 часов с момента поступления в суд протокола по статье 130 КУпАП.
Быстрота и неотвратимость наказания для любителей поездить в нетрезвом состоянии станет важнейшим фактором превенции таких ужасных трагедий, как та, что случилась на Харьковской окружной.
И тогда я Вам гарантирую, что на украинских дорогах случаи вождения в нетрезвом состоянии станут скорее исключением, чем правилом.
Господа Судьи и Законодатели, помните, что на месте погибших в Харькове супругов можете быть и Вы и любой другой гражданин Украины.
Давайте вместе сделаем дороги Украины ещё безопаснее!
Джерело: блог Антона Геращенко