Україна й досі дуже толерантна до п'яних за кермом

Поліцейський не може забрати права навіть у очевидно нетверезого водія

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Днями на Харьковской окружной дороге произошла очередная трагедия.

Водитель автомобиля KIA, ныне покойный, выехал на встречную полосу движения и совершил лобовое столкновение с автомобилем Toyota, в котором находилась супружеская пара и двое их малолетних детей.

В результате столкновения трехлетние мальчик и девочка остались без родителей и сами получили тяжкие травмы. За их жизнь продолжают бороться врачи.

Малышей спасло лишь то, что заботливые родители разместили их в детских креслах на заднем сидении

Всегда, когда происходят тяжелые ДТП, я стараюсь разобраться, в чем была их причина, кто был тем водителем, который совершил преступление, убив себя и ни в чем не повинных людей.

В этом конкретном случае оказалось, что водитель автомобиля KIA трижды (!!!) за последние 5 месяцев задерживался патрульной полицией за вождение в нетрезвом состоянии и по нему трижды были составлены протоколы. Это было 10 сентября, 14 и 15 ноября прошлого года.

До этого дня, к сожалению, судьи так и не нашли время рассмотреть эти дела.

Судебные заседания были назначены на 21 и 26 января, а также 21 февраля. Только вот судить будет уже некого…

Украина остаётся государством, в котором у полиции связаны руки по отношению к злостным нарушителям правил дорожного движения. Полицейский не может забрать водительские права даже у очевидно нетрезвого водителя. А суды завалены текущими делами и не слишко быстро рассматривают дела по вождению в нетрезвом виде.

В то время как во многих странах ЕС нетрезвого водителя могут задержать на месте, а суд обязан рассмотреть его дело в течении 48-72 часов и вынести вердикт.

И я уверен, что это оправдано тем, что нетрезвые водители – это потенциальные маньяки-убийцы, которые могут подстеречь свою жертву на дороге внезапно, когда она ничего не подозревая мирно направляется по своим делам

На этом фоне есть и небольшой позитив – после принятия в прошлом году Верховной Радой законопроекта № 2695 у судей по части 2 и 3 статьи 130 КУпАП появилось право сажать нетрезвых водителей, севших за руль повторно, под арест на 10-15 дней и конфисковывать их автомобиль.

Только, к сожалению, судьи не часто пользуются этим правом, данным им законодателями, для того, чтобы остановить потенциальных убийц на дорогах.

Господа судьи, прошу Вас стараться безотлагательно и как можно быстрее рассматривать административные протоколы в отношении нетрезвых водителей. Не стесняйтесь использовать данное Вам Законом право брать под арест таких водителей, которые в течении года повторно сели за руль пьяными дважды и трижды.

Без сомнений принимайте решения о конфискации авто, принадлежащих таким водителям!

Господа Законодатели, прошу Вас принять изменения в Кодекс про административные правонарушения и в процессуальный кодекс, чтобы ввести обязательный срок для рассмотрения дел по вождению в нетрезвом состоянии в течении 72 часов с момента поступления в суд протокола по статье 130 КУпАП.

Быстрота и неотвратимость наказания для любителей поездить в нетрезвом состоянии станет важнейшим фактором превенции таких ужасных трагедий, как та, что случилась на Харьковской окружной.

И тогда я Вам гарантирую, что на украинских дорогах случаи вождения в нетрезвом состоянии станут скорее исключением, чем правилом.

Господа Судьи и Законодатели, помните, что на месте погибших в Харькове супругов можете быть и Вы и любой другой гражданин Украины.

Давайте вместе сделаем дороги Украины ещё безопаснее!

Джерело: блог Антона Геращенко

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