Аварія на Закарпатті: семеро травмованих, серед них – діти (фото)
Масштабна ДТП сталася на виїзді з міста Перечин
Постраждалу жінку спецінструментом вирізали з понівеченого кузова авто
Зранку 15 січня на виїзді з міста Перечин трапилась масштабна ДТП. У автотрощі зіткнулись автомобілі Land Rover та BMW. Про це інформує ДСНС у Закарпатській області.
В результаті зіткнення травмувались семеро людей, серед яких троє дітей. Про це повідомили фахівці ДСНС, які працювали на місці аварії.
Як стверджують рятувальники, зараз постраждалі перебувають у лікарні в Ужгороді. Всі вони мешканці обласного центру та Ужгородського району.
Аварія була настільки потужною, що працівникам ДСНС довелось спецінструментом вирізати одну постраждалу з понівеченого кузова авто. Її передали медикам. Про стан потерпілих поки нічого невідомо.
Водночас рятувальники закликають водіїв бути обережними на дорогах.