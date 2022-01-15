Аварія на Закарпатті: семеро травмованих, серед них – діти (фото)

Масштабна ДТП сталася на виїзді з міста Перечин

Постраждалу жінку спецінструментом вирізали з понівеченого кузова авто

Зранку 15 січня на виїзді з міста Перечин трапилась масштабна ДТП. У автотрощі зіткнулись автомобілі Land Rover та BMW. Про це інформує ДСНС у Закарпатській області.

В результаті зіткнення травмувались семеро людей, серед яких троє дітей. Про це повідомили фахівці ДСНС, які працювали на місці аварії.

Як стверджують рятувальники, зараз постраждалі перебувають у лікарні в Ужгороді. Всі вони мешканці обласного центру та Ужгородського району.

Аварія була настільки потужною, що працівникам ДСНС довелось спецінструментом вирізати одну постраждалу з понівеченого кузова авто. Її передали медикам. Про стан потерпілих поки нічого невідомо.

Водночас рятувальники закликають водіїв бути обережними на дорогах.

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