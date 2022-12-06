У Запоріжжі пролунали вибухи (відео)

Інформація щодо постраждалих наразі не надходила

Вночі, 6 листопада, у Запоріжжі пролунали гучні вибухи. Про це повідомляє Суспільне.

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У місті та області оголошена повітряна тривога.

Також місцеві пабліки опублікували відео, на яких чути звуки вибухів у місті.

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Офіційної інформації щодо вибухів наразі немає. Про руйнування та постраждалих теж не повідомляється.

Нагадаємо, 5 грудня, російські загарбники обстріляли прикордоння Сумщини. Прильоти зафіксовані на території чоловічого монастиря.

Додамо, прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що російські загарбники 5 грудня під час повітряної тривоги атакували енергетичну інфраструктуру України.

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Раніше повідомлялося, що у кількох областях виникли проблеми з електропостачанням. Без світла залишилась частина Кривого Рогу, Сумщина, Миколаївщина та Одеса.

Також НЕК «Укренерго» повідомило, що після масованої ракетної атаки Росії, для збереження балансу між виробництвом та споживанням електроенергії в усіх областях України буде запроваджено режим аварійних відключень.