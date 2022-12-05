Вибух на Троєщині в Києві: рятувальники розкрили деталі (фото)

Унаслідок інциденту постраждав чоловік

У багатоповерхівці на столичній Троєщині вибухнув газовий балон. Вибух стався 4 грудня близько 20:46 у 22-поверховому будинку на вулиці Марини Цвєтаєвої у Деснянському районі столиці. Фахівці встановили, що у квартирі на 17 поверсі вибухнув газовий балон без послідуючого горіння. Унаслідок інциденту постраждав чоловік.

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Унаслідок вибуху зруйновано суміжну стіну кімнати, балкон, віконну раму з вікном спальної кімнати, облицювання ванної кімнати та меблі, частково зруйновано стіну сусідньої квартири. Від уламків вибуху пошкоджені припарковані біля будинку три легкові автомобілі, а також кондиціонери на 5, 10, 13 та 14 поверхах.

Лікарі госпіталізували 38-річного орендатора квартири, який отримав незначні опіки верхніх кінцівок, голови та шиї.

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У ДСНС закликають жителів Києва обережно користуватися газом та дотримуватися правил безпеки.

Раніше повідомлялося, що у київській багатоповерхівці пролунав вибух (фото).