Окупанти обстріляли чоловічий монастир на Сумщині (відео, фото)

Внаслідок обстрілу пошкоджені адмінбудівля та господарчі будівлі

У понеділок, 5 грудня, російські загарбники обстріляли прикордоння Сумщини. Прильоти зафіксовані на території чоловічого монастиря. Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитра Живицького.

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«Глинська пустинь постраждала сьогодні від російських обстрілів. Це Шалигинська громада. На прикордоння ворог скерував 15 снарядів із реактивної системи залпового вогню. Прильоти були на території чоловічого монастиря», – розповів він.

За словами Живицького, внаслідок обстрілу пошкоджені адмінбудівля та господарчі будівлі.

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«Там від осколків загинули дві корови, ще троє тварин поранені. Люди вціліли», – додав очільник регіону.

Нагадаємо, триває 285-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом поточної доби, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни російські окупанти завдали масованого ракетного удару по цивільній інфраструктурі на всій території України. Зокрема під удар потрапили енергооб’єкти у Київській, Вінницькій та Одеській областях.