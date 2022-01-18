У Запоріжжі в пожежі загинуло двоє людей

Причиною пожежі стало необережне поводження з вогнем

У місті Запоріжжя у багатоквартирному будинку за адресою вулиця Миколи Корищенка внаслідок пожежі загинули двоє людей. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«До Служби порятунку «101» 18 січня о 18:34 надійшло повідомлення про пожежу у багатоквартирному житловому будинку за адресою вулиця Миколи Корищенка. Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що у кімнаті горять домашні речі на площі 10 кв.м. Під час гасіння пожежі бійці ДСНС виявили тіла двох людей без ознак життя. Особисті дані загиблих встановлюються», – йдеться у повідомленні.

Вогнеборці локалізували загоряння о 18:56, а о 19:08 повністю ліквідували. Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах на стисненому повітрі.

Ймовірно, причиною пожежі стало необережне поводження з вогнем. За фактом події відповідні органи проводять розслідування.

Нагадаємо, у Чернігівській області внаслідок пожежі у житловому будинку загинули четверо людей, троє з яких – діти.

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