Рятувальники спустили з гори Піп Іван травмованого туриста з Польщі (відео)

Через складні погодні умови, чоловіка змогли доставити в безпечне місце лише сьогодні

Турист вже планує дорогу додому

Громадянина Польщі, який напередодні потребував допомоги на г. Піп Іван супроводили до смт Верховина. Госпіталізації чоловік не потребує і вже завтра планує повертатися додому.

Як повідомляє прес-служба відомства, 17 січня о 14:50 на службовий телефон начальника 4-ї спеціальної пошуково-рятувальної групи надійшов телефонний дзвінок від однієї з американських компаній, яка повідомила, що вони отримали повідомлення про те, що за визначеними координатами поблизу гори Піп Іван (орієнтовно 200 м. від вершини) на території Закарпатської області травмувався іноземний турист.

Для надання допомоги постраждалому відправили трьох чергових рятувальників пошуково-рятувального поста Явірник.

Вже о 16:12 постраждалого знайдено, а о 16:19 рятувальники з чоловіком прибули до місця несення служби ПРВ Явірник на вершині г. Піп Іван.

Через ускладнені погодні умови спуск громадянина Польщі з вершини г. Піп Іван здійснювався 18 січня.

Напередодні на Говерлі зійшла лавина: госпіталізували жінку та дитину.

Минулого тижня рятувальники дали три надважливі поради туристам, які йдуть у гори.